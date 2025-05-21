İstanbul'daki depremin ardından Naci Görür ve Ahmet Ercan'dan rahatlatan açıklama

İstanbul'daki depremin ardından Naci Görür ve Ahmet Ercan'dan rahatlatan açıklama
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İstanbul, Marmara Denizi'nde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremle bir kez daha sarsıldı. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin kırılması muhtemel Kumburgaz fayı üzerinde gerçekleştiğini ve bu fayda küçük stres alanı değişimlerinin devam ettiğini belirtti. Jeofizik Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan da depremin beklenen bir artçı olduğunu ve endişe edilecek bir durum olmadığını ifade etti.

23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremle sallanan İstanbullular, deprem korkusunu yakından yaşamaya devam ediyor.

İSTANBUL'DA 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Son olarak, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Marmara Denizi'nin Büyükçekmece açıklarında 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Saat 23.36'da kaydedilen sarsıntı, yerin 8,16 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremin, karaya olan uzaklığı ise 23 kilometre olarak belirlendi. Öte yandan, Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,2 olarak duyurdu.

İstanbul'daki depremin ardından Naci Görür ve Ahmet Ercan'dan rahatlatan açıklama

GÖRÜR: KIRILMASI MUHTEMEL FAY ÜZERİNDE

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından sosyal medya üzerinden yaptığı ilk açıklamada, "Silivri - Büyükçekmece arasında 4,2 deprem oldu. Bu deprem kırılması muhtemel Kumburgaz fayı üzerinde. 23 Nisan'dan beri bu fayda küçük stres alanı değişimleri devam ediyor. Geçmiş olsun." dedi.

İstanbul'daki depremin ardından Naci Görür ve Ahmet Ercan'dan rahatlatan açıklama

ERCAN: SIKINTI YOK

Jeofizik uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan da "4,2 beklenen artçı depremdir. Sıkıntı yok." ifadelerini kullandı.

İstanbul'daki depremin ardından Naci Görür ve Ahmet Ercan'dan rahatlatan açıklama

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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