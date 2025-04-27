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İstanbul'daki 6.2'lik depremde 1025 bina az hasar aldı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 23 Nisan'da İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin son verileri paylaştı. Bakan Kurum incelenen 15 bin 13 binadan 1025'inin az hasar olduğunu açıkladı.

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 23 Nisan Çarşamba günü saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Büyük korkuya neden olan depremin artçı sarsıntıları sürerken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum son verileri paylaştı.

"1025 BİNA AZ HASAR ALDI"

Bakan Kurum depremden sonra İstanbul'da 15 bin 13 binayı incelediklerini belirtti. Bu binalardan 12 bin 398'inin hasarsız 1025'inin ise az hasarlı olduğunu açıklayan kurum, "İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlarımızın ihbarlarını değerlendiriyor, hasar tespit çalışmalarına devam ediyoruz" dedi.

İstanbul'daki 6.2'lik depremde 1025 bina az hasar aldı

445 ARTÇI SARSINTI YAŞANDI

Kandilli Rasathanesi 6.2'lik depreme ilişkin yayınladığı bilgilendirme notunda 26 Nisan'a kadar artçı sarsıntıların 445'e ulaştığını açıkladı. Açıklamada artçıların genellikle Orta Marmara ile Kumburgaz segmenti arasında 15-20 kilometrelik bir alan içinde yoğunlaştığı belirtildi. Artçıların önümüzdeki günlerde bir süre daha devam edeceğinin altının çizildiği açıklamada, yetkili kurumların açıklamalarının dikkate alınması ve riskli yapılara girilmemeleri konusunda uyarıda bulunuldu.

"AZ HASARLI EV SAHİPLERİ DE YARARLANACAK"

Bakan Kurum geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "6,2'lik deprem sonrası az hasar almış tüm vatandaşlarımızı 'Yarısı Bizden' kampanyasına dahil edeceğiz. Vatandaşlarımız rıza gösteriyorsa bu dönüşüm sürecine onları dahil etmiş olacağız İsterlerse TOKİ ile yapım sürecini de ada bazında olmak suretiyle yürütüyor olacağız. Alo 181'den yine kentsel dönüşüm ile ilgili binasında risk olduğunu düşünen, dönüşmek isteyen tüm vatandaşlarımız bakanlığımızın ilgili birimlerimize başvurabilir. " ifadelerini kullanmıştı.

DEPREMDE EN FAZLA HASAR İHBARI ALAN İLÇELER

Bakan Kurum, depremde en fazla hasar ihbarı alan ilçelerin sırasıyla Bahçelievler, Esenler, Bağcılar, Zeytinburnu ve Avcılar olduğunu açıklamıştı. Bu ilçelerde, binaların büyük bir kısmında hasar meydana gelirken, depremin etkilerinin yoğun olduğu yerlerde dönüşüm sürecinin hızlandırılacağı ifade edilmişti.

İstanbul'daki 6.2'lik depremde 1025 bina az hasar aldı
Haberler.com / Çağla Taşçı - Yaşam
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Yorumlar (26)

Haber YorumlarıVatansever:

Ulan arkadaş sen şimdi başkan olaydın bu işler çoktan bitmişti ama yapacak bir şey yok kent lokantası kentsel dönüşümü yendi nokta...

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Rakibi ezici bir cogunlula yere vurdu akp zihniyeti getirdi bunu bakan yapti kendisini maglup eden hapiste kendisi onun uzerinde tepiniyor iste akp nin her alanda liyakat analyisi yandas isen kazananin bilr ustune getirir seni halktan intikam alir imamlari hastanede doktorlarin vali kaymakamlik makamlarina tum akillilarin basina amir yapmasi gibi hersey apacik ortada kardesim ikinci parti konumuna dusunce tum yetkilerle naislda saldirdiklarini gormuyormusunuz halbuki yetkisi bile yok iktidarin

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Haber YorumlarıErtan:

Artık depremden sonra tespit yerine, depremden önce tedbir gerekiyor.

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Haber YorumlarıMehmet:

CHP’nin olduğu yerde dönüşüm mö nüşüm olmaz. Türkiye’nin başına gelmiş geçmiş en büyük beladır.

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Birde vataseverlermiş vatan hak hukuk adalet bitti uyanın ced raporu ile toptak kaymasının ne alakası var diyenler şimdi de depremle yıkımın alakası yok diyecekler

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Haber YorumlarıÜlkücü Gençlik:

İsterse hepsi hasarlı olsun, nasılsa imar barışı çıkarır hepsini sağlam gösterirsiniz

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Bu aki pkk ya harekat yapip yok edimesi gerekn bir zamnda apoculuk oynayanlardir parcalanmis suriyenin bir parcasinda colanicilik oynayanlardir tipki pkk suriyeye yerlesmeye basladiginda acilimla halki oyalafiklari gibi simdi bu vatana ,hizmet mi oluyor

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Imamogluna,suc uyduramadilar okadar cok insan,tutikluyorlarki onlardan birinin hasbelkader sucu cikarsa imamoglu ile ikiskilendirip hakli cikmaya calisacaklar yaptiklari tamda şudur once tutuklayalim o icerde iken neyi varsa arastiralim suc bulalim iliskilendirelim bizi salak zanendiyorsunuz oylemi adam tutuklamakla itibar suikasti yaptiginizi gormeyecekkadar körüz oylemi yahu siz ilk basta turplar,diyerek baslattiginiz olayi kendinizle ilgili degil diye yutturmaya calisacakladar ikiyuzlusunuz

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Saldirganligin temelinde suriyede pkk devletine goz yummaktir kibrists suriyeli bir cocuga bas ortusu tiyatrosunu oynatanalr bunlaridr kaybolan prestijini bir zamanlarin feotosu ile oynadiklari eskimis basirtusu toyatrosucuzerinden twkrar hortlatiyorlar eski defterleri karistiriyorlar cikiyor biri doyorki biz gidersek basirtusu sorunu,tekrar cikar diyor bu oyle bir himlik ki ben batirdim ama basortusu tiyatrosunu batirla bana yine oy ver demktir

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Israile koru korune diklenip hatir bile birakmayip filistini mahfettiren iktidar hangisidir eskiden iki devletli cozum vardi simdi bunu konuşma sansin varmi bir dusunun bakalim kim yapti bunu

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