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İstanbul'da yılın ilk kar yağışı, fırtınadan Kız Kulesi bile zor göründü

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İstanbul'da etkili olan sağanak ve rüzgar nedeniyle bazı yerlerde ağaçlar yola devrildi, binaların çatılarından parçalar uçtu ve ulaşımda aksamalar yaşandı. Mega kentin yüksek kesimlerine yılın ilk kar taneleri de düştü. Vatandaşlar sahilde fırtına nedeniyle Kız Kulesi'ni görüntülemekte bile zorlandı.

Kent genelinde sabahın erken saatlerinde başlayan sağanak ve lodos aksaklıklara neden oldu. Deniz ve hava ulaşımında seferler aksarken, İstanbul'un yüksek kesimlerine de yılın ilk karı yağdı.

Hava Forum'dan paylaşılan görüntülerde İstanbul'un simge eserlerinden olan Kız Kulesi'nin fırtına nedeniyle görüş açısından neredeyse çıktığı görüldü. İstanbul'un yüksek kesimlerinde yağan kar nedeniyle oluşan beyaz örtü ise izleyenleri mest etti. Özellikle Aydos Ormanı'ndan paylaşılan fotoğraf özlenilen kar manzarasını gözler önüne serdi.

İstanbul'da yılın ilk kar yağışı, fırtınadan Kız Kulesi bile zor göründü

FIRTINA HAYATI FELÇ ETTİ

Öte yandan Beşiktaş Ak Merkez Bağlantı Yolu'nda yola devrilen ağaç sürücülere zor anlar yaşattı. Ortaköy Şehit Muhtar Ali Rıza Sokak'ta park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi. İtfaiye ve belediye ekiplerinin müdahalesiyle ağaç kesilirken, araçta hafif hasar oluştu. Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi Karlıdere Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın çatısındaki membran parçaları bitişiğindeki binanın çatısına düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor. Aşırı yağış ve rüzgar nedeniyle Bahçelievler'de hem otobüs hem de metrobüs duraklarında yolcular zor anlar yaşadı.

İstanbul'da yılın ilk kar yağışı, fırtınadan Kız Kulesi bile zor göründü

Yağıştan etkilenmemek için vatandaşlar dükkanların tentelerine ve bina altlarına sığındı. Sağanak, sürücülere de zor anlar yaşatırken, D-100 kara yolu Merter mevkisinde trafikte aksaklıkların yaşandığı görüldü.

ULAŞIM DA AKSADI

Öte yandan hava muhalefeti nedeniyle TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik hatlarında seferler yapılamıyor. Elverişsiz hava koşulları sebebiyle Şehir Hatlarının Büyükada-Sedef Adası Hattı, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı, Adalar-Beşiktaş seferleri yapılamıyor. Aşiyan-Üsküdar Hattı seferleri ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar, Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek seferleri ise Küçüksu'ya uğramadan gerçekleştiriliyor.

İstanbul Havalimanı'na fırtına nedeniyle uçaklar da iniş yapmakta zorlandı. Bazı uçaklar iniş için çevre illere yönlendirildi.

İstanbul'da yılın ilk kar yağışı, fırtınadan Kız Kulesi bile zor göründü
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Yaşam
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