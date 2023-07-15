İSTANBUL'da son günlerde artan hava sıcaklıkları nedeniyle bunalan vatandaşlar, sahillere akın etti. Vatandaşlar, akşam saatlerinde yasak olmasına rağmen Caddebostan Plajı'nda denize girdiler.Türkiye'de sıcak hava dalgasının etkisini arttırmasıyla, İstanbul'da vatandaşlar sahillere akın etti. Caddebostan Plajı'nda denize akşam son giriş saati 18.30 olmasına rağmen, sıcaktan bunalan vatandaşlar plajda yoğunluk oluşturup denize girdi. Serinlemek için sahillere akın eden vatandaşların bir kısmı yüzdü, bir kısmı ise yanında getirdikleri yiyecekleri aileleriyle beraber yedi. Geç saatlere kadar sahilde vakit geçiren vatandaşlar, sıcaklardan bunaldıklarını ifade ettiler.