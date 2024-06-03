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İstanbul'da salı gününe dikkat: Sıcaklık gölgede 35 dereceye kadar çıkacak

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Bunaltıcı sıcaklar tüm yurtta etkisini gösterirken, İstanbul'a kritik bir uyarı yapıldı. Salı gününe dikkat çeken uzmanlar, yarın megakentte en yüksek sıcaklığın ölçüleceğini belirtti. İstanbul'da yarın gölgedeki sıcaklığın 35, güneşin altında ise 45 dereceye kadar çıkması beklenirken, Marmara Bölgesi'nde yaşayan vatandaşlar için sıcak çarpması uyarısında bulunuldu.

İstanbul'da sıcaklık salı günü gölgede 35, güneşin altında ise 45 dereceye kadar çıkacak.

KAVURUCU SICAKLAR YURDU ESİR ALDI

Haziran ayına girilmesiyle birlikte bunaltıcı sıcaklar tüm yurtta etkisini göstermeye başladı. Kavurucu sıcaklar İstanbullulara da zor anlar yaşatırken, megakente kritik bir uyarı geldi.

İstanbul'da salı gününe dikkat: Sıcaklık gölgede 35 dereceye kadar çıkacak

İSTANBUL'DA YARIN SICAKLIK 35 DERECEYE KADAR ÇIKACAK

İstanbul'da yarın sıcaklığın gölgede 35 dereceye kadar ulaşması bekleniyor. Güneşin altında ise termometreler 45 dereceye kadar çıkacak. Salı günü megakente haftanın en sıcak günü olacak.

İstanbul'da salı gününe dikkat: Sıcaklık gölgede 35 dereceye kadar çıkacak

Bu hafta cuma gününe kadar çok sıcak geçecek. Cuma gününden itibaren sert esmesi beklenen rüzgar serinlik getirecek.

İstanbul'da salı gününe dikkat: Sıcaklık gölgede 35 dereceye kadar çıkacak

MARMARA İÇİN SICAK ÇARPMASI UYARISI

Öte yandan Marmara Bölgesi için sıcak çarpması uyarısında bulunuldu. Vatandaşların mecbur kalmadıkça gündüz saatlerinde dışarı çıkmaması gerektiği belirtildi. Cuma günü bölgede etkili olacak rüzgarlar, hava sıcaklığını 6 derece birden düşürecek.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Yaşam

Marmara Bölgesi İstanbul Marmara Hava Durumu Sağlık Yaşam Haberler

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