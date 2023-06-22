İstanbul'da otogarda bayram yoğunluğu

KURBAN Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyenler, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda akşam saatlerinde yoğunluk oluşturdu. Otogara giriş ve çıkışlarda trafik durdu.

Kurban Bayramına sayılı günler kala bayram tatili il dışında geçirmek isteyenler, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda dün akşam yoğunluğa neden oldu. Mesai bitiminde otogarın yolunu tutanlar giriş ve çıkışlarda da araç trafiğin durmasına sebep oldu. Vatandaşlar bilet fiyatlarından, otobüs firması işletmecileri ise, maliyetlerin artmasıyla otobüs masraflarından şikayetçi.

"GAZİANTEP'TEN İSTANBUL'A BİR OTOBÜSÜN 30-32 BİN LİRA MASRAFI VAR"

"BİLETLER ÇOK PAHALI"

Güray Özdemirel, "Trakya'ya seyahat ediyorum. Bizim sefer sürelerimiz kısa olduğu için seferlerin biletleri buluyorum. Uzun hatlarda sefer bulmak daha zor oluyor. Biletler normal seviyenin üstünde tabii ki. Yani her şeye zam gelince onlara da geliyor" dedi. Eda Yıldırım, "Memleketim Samsun. Önce Samsun'a ardından da eşimin memleketine Sivas'a gideceğiz. Oradan da bayram yoğunluğundan sonra düğünümüz var. Hem bayram hem düğün hepsini birarada çıkaracağız. Şimdi otobüsle gidiyoruz. Dönüşte kendi aracımızla geleceğiz. Ama ciddi anlamda biletler çok pahalı. Bilet fiyatlar 2-3 katı olmuş. Ama ona rağmen yoğunluğu görüyorsunuz. Bayram süreci mecbur gitmesek olmuyor" dedi. Özcan Akar, "Muğla Ortaca'da evim var. Oraya gidiyorum. 7-8 ay orada tatil yapıyorum. Aralık'ta dönerim. O zaman da kışlık erzak hazırlıyorum orada. Ondan sonra geliyorum İstanbul'a 3 - 4 ay sonra. Parası olana ucuz olmayanlara pahalı. Emekli olduğum için fazla bir masrafım yok. İdare ediyorum, her şeyi kendim hazırlıyorum yiyeceğimi, içeceğimi, burada fazla para harcamıyorum" dedi.