Durakta metronun üstüne çıktı, ortalığı birbirine kattı
İstanbul'da bir şahıs, durakta bekleyen metronun üzerine çıktı. Yolcular ve durakta bekleyen vatandaşların hayretle izlediği o ilginç anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'da Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattı'nda ilginç anlar yaşandı.
METRONUN ÜZERİNE ÇIKTI, ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI
Bir vatandaş bilinmeyen bir nedenle durakta bekleyen metronun üzerine çıktı. Güvenlik görevlisi telsizden anons geçerek ekip çağırırken, şahıs bir süre sonra metronun üzerinden inip koşarak kaçmaya başladı.
O ANLAR KAMERADA
Yolcuların hayretle izlediği o ilginç anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam