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İstanbul'da Kuvvetli Sağanak Uyarısı

İstanbul Valiliği, akşam saatlerinden itibaren başlayacak kuvvetli sağanak nedeniyle vatandaşların tedbirli olması uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeye göre, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da gece ve yarın sabah saatlerinde yerel kuvvetli sağanak bekleniyor. Vatandaşlar ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmalıdır.