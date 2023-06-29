İstanbul'da Kurban Bayramı tatilinde Belgrad Ormanı'na akın

Kurban Bayramı tatilinde İstanbul'da kalanlar Belgrad Ormanı'na akın etti. Çocuklar oyun parkında eğlenirken büyükler ise mangalın başındaydı. Belgrad Ormanı'nın girişinde ise trafik yoğunluğu yaşandı.