İstanbul'daki 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından halk sokaklara çıktı

4.3 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbullular sokaklara çıktı
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İstanbul'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

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İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. AFAD, 3,5 ve 4.3 büyüklüğünde iki depremin meydana geldiğini duyurdu. Söz konusu depremlerden dakikalara sonra 3.5 ve 3.7 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.

İstanbul'da 23 Nisan çarşamba günü meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar etkisini sürdürüyor.

Son olarak, Marmara Denizi'nde Büyükçekmece açıklarında peş peşe iki deprem daha meydana geldi. AFAD, saat 20:21'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem oluştuğunu duyurdu.

İstanbul'da hissedilen bir deprem daha meydana geldi

DAKİKALAR SONRA YENİDEN SALLANDI

3.5'lik depremden dakikalar sonra saat 20:33'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Saat 20:33'te kaydedilen sarsıntı yerin 7.01 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem, İstanbul'un yanı sıra çevre illerden de hissedildi.

İstanbul'da hissedilen bir deprem daha meydana geldi

KANDİLLİ RASATHANESİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4.6

Öte yandan Kandilli Rasathanesi, Büyükçekmece açıklarındaki depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı.

İstanbul'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

İKİ DEPREM DAHA

3.5 ve 4.3'lük depremlerin ardından iki deprem daha meydana geldiğini açıklandı. AFAD, depremlerin büyüklüğünü 3.7 ve 3.5 olarak duyurdu.

YURTTAŞLAR KENDİLERİNİ SOKAĞA ATTI

Öte yandan depremin ardından çok sayıda yurttaş kendisini dışarıya attı. Panik yaşayan yurttaşların sokaklarda beklemeye başladığı görüldü.

VALİ GÜL'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Davut Gül artçı depremlere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. "İlimizde meydana gelen ve zaman zaman hissedilen artçı sarsıntılar, uzmanlarımızın da belirttiği üzere ana depremdensonra yaşanan olağan süreçlerin bir parçasıdır" diyen Gül, "Valiliğimize ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. İl ve ilçe afet yönetim merkezlerimiz 7/24 görevlerinin başındadır. Unutmayalım; tedbirli olmak önemlidir, panik yapmak ise riski artırır. Rabbim şehrimizi ve ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz gün İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem kentte büyük panik yaratmış, metruk haldeki bir bina çökerken; 9 bina için tahliye karar verilmişti. Çok sayıda yurttaş ise geceyi sokaklarda ve parklarda geçirmişti.

İstanbul'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
Haberler.com / Umut Halavart - Yaşam
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Yorumlar (20)

Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

İstanbul'u ihanet edip beton yayı yerine çevirenler çürük binaları imar barışı yapanlar İstanbul'u kurtaracak mı şimdi

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Haber YorumlarıÇakır Aslan:

Allahım sen korkutma yarabbi

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Haber Yorumlarıoturan:

İmsmoğlunu çıkarın iftira atmayın adama deprem bu yüzden olmuş olabilir dağlar bile dayanmaz haksızlığa

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Haber YorumlarıOguz Derin:

baya hissettik yine ama sadece vurdu. benim bina en az 45 senelik. bakalim ne olacak..

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Haber YorumlarıÖmer Coşkun:

Depremi hissettik ALLAH ülkemizi milletimizi korusun deprem duasını çok okuyun

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Haber Yorumlarıscankaya 41:

Şuna sadece istanbul demeyin artık tüm marmara bölgesi hissediyor

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Haber Yorumlarıtayfun najim:

ALLAH VATANMIZ MILLETIMIZ KORUSUN

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Haber YorumlarıAlfakurt:

3 sn sürdü

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Haber Yorumlarıademsakarr:

benim oturduğum bina 52 yıllık sağlam yapışmış 4 katlı biz hissetmedik

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Haber YorumlarıAysegul Caliskan:

2023. 11il depreminde kayseri yok ama kayseride hissedilmisti. bu artci depremler o yil 1 ay yada 2 aya yakin surmustu Rabbim korusun bir daha hic bir ilimizde deprem olmasin.

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