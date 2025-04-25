İstanbul'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

İstanbul'da 23 Nisan çarşamba günü meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar etkisini sürdürüyor.

Son olarak, Marmara Denizi'nde Büyükçekmece açıklarında peş peşe iki deprem daha meydana geldi. AFAD, saat 20:21'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem oluştuğunu duyurdu.

DAKİKALAR SONRA YENİDEN SALLANDI

3.5'lik depremden dakikalar sonra saat 20:33'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Saat 20:33'te kaydedilen sarsıntı yerin 7.01 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem, İstanbul'un yanı sıra çevre illerden de hissedildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4.6

Öte yandan Kandilli Rasathanesi, Büyükçekmece açıklarındaki depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı.

İKİ DEPREM DAHA

3.5 ve 4.3'lük depremlerin ardından iki deprem daha meydana geldiğini açıklandı. AFAD, depremlerin büyüklüğünü 3.7 ve 3.5 olarak duyurdu.

YURTTAŞLAR KENDİLERİNİ SOKAĞA ATTI

Öte yandan depremin ardından çok sayıda yurttaş kendisini dışarıya attı. Panik yaşayan yurttaşların sokaklarda beklemeye başladığı görüldü.

VALİ GÜL'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Davut Gül artçı depremlere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. "İlimizde meydana gelen ve zaman zaman hissedilen artçı sarsıntılar, uzmanlarımızın da belirttiği üzere ana depremdensonra yaşanan olağan süreçlerin bir parçasıdır" diyen Gül, "Valiliğimize ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. İl ve ilçe afet yönetim merkezlerimiz 7/24 görevlerinin başındadır. Unutmayalım; tedbirli olmak önemlidir, panik yapmak ise riski artırır. Rabbim şehrimizi ve ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz gün İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem kentte büyük panik yaratmış, metruk haldeki bir bina çökerken; 9 bina için tahliye karar verilmişti. Çok sayıda yurttaş ise geceyi sokaklarda ve parklarda geçirmişti.