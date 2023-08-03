İstanbul'da hayran bırakan Süper Ay manzarası

İstanbul'da drone ile çekilen süper ay şehrin manzarasıyla birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu. Çamlıca Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Parkı ve Çamlıca Camii ışıklarıyla birlikte bütünleşen süper ay görenleri kendine hayran bıraktı. Ay'ın normalden daha parlak ve büyük olarak gözlemlendiği 'Süper Ay' tüm dünyada fotoğrafçıların tarafından merakla takip edildi. İstanbul'da şehrin ışıkları ile birlikte gökyüzünde beliren süper ay görenleri kendine hayran bıraktı. Dron ile çekilen görüntülerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Çamlıca Camii ile birlikte oluşturduğu manzara izleyenleri adeta mest etti. Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu gün gözlemlenen Süper Ay, normal dolunaydan yüzde 30 daha parlak ve yaklaşık yüzde 14 daha büyük görünüyor. Bu sayede ilginç manzaralar oluşabiliyor, Türkiye'nin farklı noktalarından çekilen süper ay fotoğrafları da vatandaşlar tarafından büyük beğeni ile karşılandı.