İstanbul'da fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu

İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini artıran fırtına nedeniyle Kağıthane'de bir binanın çatısı uçtu. Olayda yaralanan olmazken, bazı araçlarda hasar meydana geldi.

İSTANBUL'da sabah saatlerinde fırtına ve sağanak etkisini artırdı. Meteoroloji'nin günlerdir yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da şiddetini artıran fırtına nedeniyle Kağıthane'de bir binanın çatısı uçtu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da fırtına ve sağanak etkisini gösterdi. Sabahın erken saatlerinde sağanak yağış, kentin batısından başlayarak etkili olmaya başladı. Şiddetini artıran fırtına nedeniyle de Kağıthane'de bir binanın çatısı uçtu. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, sokaktaki bazı araçlarda hasar oluştu. İstanbul'da fırtına ve yağış etkisini sürdürüyor.