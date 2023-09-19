İstanbul'da elektrik arızası: Eczane çalışanı ilaçları komşunun buzdolabında muhafaza ediyor

Eczane çalışanı: İlaçları bile komşunun buzdolabında muhafaza etmeye çalışıyoruz

Hasan YILDIRIM-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA) ŞİŞLİ Fulya Mahallesi'nde Cuma akşam saatlerinde yeraltı elektrik kablolarında yaşanan elektrik arızası nedeniyle 7 binaya 4 gündür elektrik verilemediği öne sürüldü. Bazı binalar jeneratör ile idare ederken bazıları da karanlıkta elektriğin gelmesini bekliyor. İş yerlerinde elektrik olmadığını öne süren eczane çalışanı ise bozulacak ilaçlarını komşusunun buzdolabında muhafaza ediyor. Elektrik arızasını gidermek için görevlilerin çalışması sürüyor.

Şişli Fulya Mahallesi'nde yeraltı elektrik kablolarının patlaması nedeniyle bazı binalara elektrik verilemediği öne sürüldü. Bina sakinleri, yetkilileri arayarak arıza kaydı oluşturdu. Yetkililer de arızanın yerini belirlemek için çalışma başlattı. İki nokta kazıldıktan sonra arızanın inşaat alanında bulunan konteynerin altında olduğu tespit edildi. Elektrik arızasını gidermek için gelen yetkililer, çalışmaların bir süre daha devam edeceğini belirtti.

"GÜNLÜK 10 BİN LİRA JENERATÖR PARASI VERİYORUZ"

İş yeri yetkilisi Haydar Aşçıpınar "Cuma gününden beri elektrik yok. Bugün dördüncü gün. Kablo patlamış. Yapmıyorlar. Çalışma var ama sonuç yok. Burası İstanbul'un göbeği, dağ başı değil. Biz de seyyar jeneratörler ile elektriğimizi sağlıyoruz. Seyyar jeneratör getirttirdik. Bunlarla idare ediyoruz. Jeneratörün günlüğü 10 bin lira. Bu bize ekstra maliyet. Yan bina da mağdur. Bizim binada jeneratör olmadığı için karanlıkta kaldık" dedi.

"BU SÜRECİN BİR HAFTAYI BULABİLECEĞİ SÖYLENİYOR"

Eczacı Ayşegül Çelik Atlas "Cumartesi saat 11'den itibaren elektriğimiz gitti. İSPARK'ın olduğu yerde bir proje var. Belediyenin bir projesi. Onlar ana kabloyu patlatmış. Ana kablo konteynerin altında kalmış. Arızalı kablonun olduğu yere giriş yapamıyorlar. Bu sürecin bir haftayı bulacağı söyleniyor. Biz burada hastalarımıza hizmet veremiyoruz. Bugün nöbetçiyiz ama nöbetimizi tutamayacağız. Çünkü burada can güvenliğimiz yok. Karanlıkta hiçbir şekilde hizmet veremeyiz. Kapatıp gideceğim" şeklinde konuştu.

"İLAÇLARIMIZI KOMŞUNUN BUZDOLABINDA MUHAFAZA EDİYORUZ"

Eczanede çalışan Mustafa Güneş "Pos cihazımızın şarjı bitince yan komşudan şarj ediyoruz. Dolunca getiriyoruz. Ödemeyi o şekilde alıyoruz. Telefonlarımızı, bilgisayarlarımızı bu şekilde şarj ediyoruz. Devamlı olarak bu şekilde çalışıyoruz. Eve bile gitmiyorum. Buzdolabındaki ilaçları bile komşunun buzdolabında muhafaza etmeye çalışıyoruz. İlaçların 2-8 derece arasında kalması gerekiyor. Şuan hava sıcaklığı 24 derece" diye konuştu.