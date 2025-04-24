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İstanbul'da Deprem Sonrası Tataristanlı Çocukların Taksim Meydanı'ndaki Gösterisi

İstanbul'da Deprem Sonrası Tataristanlı Çocukların Taksim Meydanı'ndaki Gösterisi
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İstanbul'daki 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından iptal edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programına katılamayan Tataristanlı çocuklar, Taksim Meydanı'nda gösteri gerçekleştirdi.

İSTANBUL'da meydana gelen 6.2 büyüklükteki depremin ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programı iptal edilen Tataristanlı çocuklar, gösterilerini Taksim Meydanı'nda sergiledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenmesi planlanan uluslararası gösteriler, İstanbul'da dün meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından iptal edildi. Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yapılması planlanan etkinliklere birçok ülkeden çocukların katılması bekleniyordu fakat depremin ardından, güvenlik gerekçesiyle tüm gösterilerin iptaline karar verildi.

Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti'nden gelen çocuklar, bugün Taksim Meydanı'nda gösteri sergiledi. Gösteri, yerli ve yabancı turistler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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