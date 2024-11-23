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İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AKOM ve valilik hafta sonu İstanbul'da kar yağışı olabileceğine dair uyarılarda bulunmuştu. Kentte sıcaklığın hissedilir derecede düşmesi sonucu Anadolu yakasında beklenen kar yağışı başladı.

İstanbul'da bazı ilçelerin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak etkisini sürdürürken Anadolu Yakası'nda Kartal, Ataşehir, Sultanbeyli ve Sancaktepe'nin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Başta Aydos Tepesi olmak üzere, yüksek kesimlerde bazı yol kenarlarında, park ve bahçelerde kar örtüleri oluştu. Vatandaşlar kentte gerçekleşen mevsimin ilk karını cep telefonlarıyla görüntülendi.

İşte Aydos'tan gelen o görüntüler;

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre:

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Marmara'nın güneydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile akşam saatlerinden sonra iç bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların; Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Batı ve Orta Karadeniz'de kuvvetli, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ile Antalya'nın doğu çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Rüzgarın Marmara, Batı Karadeniz, Kuzey Ege, İç Anadolu ve Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerde kuvvetli, yer yer fırtına (50-80km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıMevlüt Acar:

Kar vede yağmur yağmasının tek sebebi CHP dir gökyüzünü bulan parti akp dir

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Haber YorumlarıZeynel Bereket:

Imamoglouu go tatil ??

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Haber YorumlarıNur Zo:

Kaportacılara gün doğdu

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Haber YorumlarıEmir Güler:

YOO BİZİM BURDA YAĞMUR VAR

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Haber YorumlarıYeşim:

Bir istanbullu için İzmir'de yaşamak neden zor şimdi anladım.

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Haber YorumlarıBayram Ayvenli:

Afferin haber comm doru haber

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