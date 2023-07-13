İstanbul'da Barajlarda Buharlaşma Artıyor

- İSTANBUL'da beklenen sıcaklık artışıyla birlikte doluluk seviyesi yüzde 41'lerde bulunan barajlarda buharlaşmaya dikkat çekiliyor. Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, "Bugün öğle saatlerinde Ömerli Barajı'ndan her saat yaklaşık 17 bin ton su buharlaşıyor. Cuma günü bu, 34 bin tona çıkacak. Çünkü sıcaklık artıyor, nem birazcık azalıyor. Rüzgar da azaldığı için çok ciddi bir buharlaşma olacak. Melen'den Ömerli Barajına yaklaşık 100 bin ton su geliyor, bunun üçte biri cuma günü buharlaşacak demektir" dedi.İstanbul'da tehlike çanlarının çaldığı barajlar için uzmanlar sıcak havayla birlikte rekor seviyeye ulaşacak buharlaşmayla ilgili uyarıda bulundu. Kentin su ihtiyacını karşılayan barajlarda bugün itibariyle doluluk oranı yüzde 41. 89 oldu. Geçen yıl aynı tarihte doluluk oranı ise 71.51'di. Doluluk oranı iyice düşen barajlarda çekilen görüntülerde köpükleşme ve dip pisliği dikkat çekiyor. Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, "Bu buharlaşma öncelikle havada ne kadar nem olduğuna bağlı, sonra havanın sıcaklığına bağlı, bir de rüzgar hızına bağlıdır. Bugün mesela öğle vakitlerinde Ömerli barajından her saat yaklaşık 17 bin ton su buharlaşıyor. Cuma günü bu 34 bin tona çıkacak. Çünkü sıcaklık artıyor, nem birazcık azalıyor. Rüzgar da azaldığı için çok ciddi bir buharlaşma olacak. Melen'den Ömerli barajına yaklaşık 100 bin ton su geliyor, bunun üçte biri cuma günü buharlaşacak demektir. Ama bunu çarpı 24 diyerek bir güne yaymanın anlamı yok çünkü sabaha karşı baktığımız da bu buharlaşma neredeyse sıfıra yaklaşıyor. Öğle vakitlerinde artıyor ben burada en yüksek sayıyı söyledim. Yaz aylarında buharlaşma barajlarımız için en büyük problemlerden bir tanesi" dedi. Kurnaz, "Geçen sene ki rakamlara baktığımızda neredeyse yarısı kadar su var barajlarımızda ama burada hiç kimsenin uykusunu kaçırmak istemiyorum. İstanbul'da barajlara gelen suyun önemli bir kısmı Melen'den geliyor. Melen de su olduğu müddetçe İstanbul'da çok uzun süre susuzluk çekilmez. Ama bu demek değil ki araba yıkayalım, halı yıkayalım, havuz dolduralım. Suyumuzu olabildiğince dikkatli kullanmamız gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam