Isparta'nın Keçiborlu İlçesine bağlı Lavanta kokulu köy Kuyucak'ta Lavanta Festivali başladı. Festivalde konuşan Isparta Valisi Aydın Baruş Keçiborlu'da 5 bin 550 dekar lavanta tarımı yapılan arazinin olduğunu söyledi.

Isparta'da lavanta festivali başladı

ISPARTA - Lavanta kokulu köy Kuyucak'ta Lavanta Festivali başladı. Festivalde konuşan Isparta Valisi Aydın Baruş Keçiborlu'da 5 bin 550 dekar lavanta tarımı yapılan arazinin olduğunu söyledi.

Isparta'nın Keçiborlu İlçesine bağlı Lavanta kokulu köy Kuyucak'ta Lavanta Festivali başladı. Lavanta Festivali açılış programına Vali Aydın Baruş ve eşi Nagihan Baruş, Keçiborlu Kaymakamı Tahsin Aksu, Keçiborlu Belediye Başkanı Yusuf Murat Parlak, Kara Havacılık Okulu Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli, kamu kurum ve kuruluş müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Festival, Kuyucak köyü manzaralı lavanta bahçelerinde halk oyunu ve mehteran takımını gösterileriyle başladı. Festival açılışında bulunanlar lavanta bahçesinden mor renkli balonları gökyüzüne bırakarak festivalin startını verdi.

Festivalin açılış konuşmasında Türkiye'nin doğası lavanta yetiştiriciliğine çok müsait olduğunu belirterek başlayan Vali Baruş "Özellikle içinde bulunduğumuz bölge lavanta tarımının başladığı ve Türkiye'ye lavantanın tanıtıldığı bölge. Kuyucak köyümüzde ağırlıklı olmak üzere bu bölgede önemli miktarda lavanta yetiştiriciliği yapılıyor. Şu andaki tespitlerimize göre sadece Keçiborlu'da 5 bin 550 dekar lavanta tarımı yapılan arazi var. Lavanta sadece bizim için bir çiçek değil, lavanta aynı zamanda bizim turizm elçimiz. Lavanta tarımsal açıdan önemli gelir sağlayan bir bitki. Ama diğer taraftan lavanta arıların üzerinde gezerek leziz bal yaptığı güzel bir bitki, lavanta balını da Türkiye'ye buradan yaymak istiyoruz, tanıtmak ve damak tadını şenlendirmek istiyoruz" dedi.

Festivale gelen Eski Milli Voleybolcu Duygu Bal ise festivale heyecanla geldiğini belirterek " Lavantanın burada yaşama kattığı pozitif enerji herkese çok yansıyor. Biz büyük şehirlerden gelip bu belde de gerçekten ağırlanmaktan, lavantanın güzel dönemine gelmekten çok mutlu oluyoruz. Lavantanın hepimizin iyi yaşamına, sağlığına ciddi bir faydası var. Burayı her sene taçlandırmayı daha fazla kitlelere ulaştırmayı planlıyoruz. Burada olmaktan çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

Festivale getirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG vatandaşlar tarafından ilgi ile karşılandı.

Konuşmaların ardından Vali Baruş en güzel lavanta bahçesi ve festival koşusunda dereceye girenlere ödüllerini takdim etti. Daha sonra Ardından popüler müzik ve mehteran dinletisi gerçekleştirildi. Festival açılış töreni kortejle devam etti. Lavanta bahçesinden başlayan kortej Kuyucak köyü içinde son buldu. Kuyucak köyünde devam eden festival etkinlikleri düzenlenen Türk Halk Müziği konseri ile devam etti.

Lavanta festivali 16-17-18 Temmuz tarihlerinde etkinlik ve konserlerle devam edecek.