İSKİ alarm verdi, barajlar boşaldı! İstanbul'da 61 gün sonra su bitecek

İstanbul'un suyu tükenme noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ), vatandaşlara su tasarrufu önerisinde bulundu. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 33.37 olarak ölçüldü.

Mega kenti barajları son 9 yılın en düşük seviyesine geriledi. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda su seviyesi her geçen gün düşüyor.

İski verilerine göre bu yılın ağustos ayı itibarıyla barajlarda 289.84 milyon metreküp su kaldı. Geçen yıl aynı dönemde bu miktar 538.57 milyondu.

61 GÜNLÜK SU KALDI

Uzmanlara göre, baraj bölgeleri yağış almadığı takdirde İstanbul'da 91 günlük su kaldı. Bu suyun yüzde 25'inin buharlaşması durumunda tüketim için 61 günlük su kaldığı hesaplandı. Bir gün önce barajlardaki doluluk oranı 33.58 seviyesinde ölçülmüştü. Bugün (16 Ağustos) itibarıyla su miktarı 33.37 seviyesine düştü.

İSKİ'DEN SU TASARRUFU ÖNERİLERİ

İBB'den yapılan açıklamada, İstanbul'da bu yaz aşırı kurak bir dönem yaşandığı için kullanım alışkanlıklarının değişmesi ve suyun dikkatli harcanması büyük önem arz ediyor.

Evdeki su sarfiyatının yüzde 70'inin tuvalet ve banyoda gerçekleştiği vurgulanan açıklamada, damlatan muslukların tamir ettirilmesiyle yılda ortalama 6 ton suyun boşa akmasının önleneceği ifade edildi.

Açıklamada, muslukların altında bulunan vanaların bir miktar kısılması veya musluk başlıklarına perlatör takılmasıyla akan suda yüzde 50 tasarruf sağlanacağına işaret edildi.

İşte, su tüketimini azaltacak tasarruf önerileri:

- Mümkünse tuvalet rezervuarlarınızı daha küçük hacimlilerle değiştirin. Banyoda geçirdiğiniz süreyi 1 dakika kısaltın, yılda ortalama 16 ton suyu kurtarın.

- Duş esnasında sabunlanırken suyu açık bırakmayın. El ve yüz yıkarken ya da tıraş olurken musluğu açık bırakmayın.

- Musluk sürekli açık bir şekilde elinizi yıkarsanız suyun 75'inin boşa gittiğini unutmayın.

- Kombinin suyu ısıtmasını beklerken akan suyu bir kapta biriktirerek başka ihtiyaçlarınız için kullanın.

- Çamaşır ve bulaşık makinelerini tam doldurmadan çalıştırmayın. Bulaşıklarınızı elde değil makinede yıkayın, her yıkamada 110 litre suyun boşa harcanmasına engel olun. Çamaşırlarınızı elde değil makinede yıkayın, yılda ortalama 9 ton su tasarrufu sağlayın.

- Sebze ve meyveleri akan suda değil bir kap içinde yıkayın.

"SU KAÇAKLARINI İSKİ'YE BİLDİRİN"

Arabaların akan su ile değil kova ve fırça yardımıyla temizlenmesi tavsiye edilirken, halıları yıkamak yerine mümkünse silinmesi önerildi. Sokakta tespit edilen su kaçaklarının İSKİ'ye bildirilmesi istendi.

İSTANBUL'UN BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'den alınan son verilere göre İstanbul'daki barajların doluluk oranları şöyle;

Alibey Barajı yüzde 15.96

Büyükçekmece Barajı yüzde 13.22

Darlık Barajı yüzde 48.45

Istrancalar Barajı yüzde 20.68

Kazandere Barajı yüzde 8.67

Elmalı Barajı yüzde 23.14

Ömerli Barajı yüzde 67.13

Pabuçdere Barajı yüzde 4.47

Sazlıdere Barajı yüzde 17.28

Terkos Barajı yüzde 19.51