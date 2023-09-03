İnönü'de 5. Geleneksel Sünnet Şöleni Gerçekleştirildi

- Eskişehir'de 5'inci Geleneksel Sünnet Şenliği yapıldı

İnönü'de 17 çocuk için toplu sünnet törenine gerçekleştirildi

Sünnet şölenine katılan Yiğit Dere:

"Sünnet olacağım için heyecanlıyım"

12 yaşındaki Ferit Dere:

"Sünnet olmaktan korkmuyorum"

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt :

"Bugüne kadar 150'den fazla çocuğumuzun sünnet işlemlerini gerçekleştirdik"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in İnönü ilçesinde 5'inci Geleneksel Sünnet Şöleni gerçekleştirilirken, sünnet etkinliğine katılan çocuklar heyecanlı olduklarını dile getirdi. İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, "Bugüne kadar 150'den fazla çocuğumuzun sünnet işlemlerini gerçekleştirdik" dedi.

İnönü Belediye Başkanlığı'nın 2016 yılından beri düzenlediği Geleneksel Sünnet Şöleni'nin 5'incisi bugün gerçekleştirildi. İnönü'de bulunan Sultan Alaaddin Camiinde mevlit okutulmasıyla başlayan sünnet şöleni Kapalı Pazar Yeri'nde devam etti. Organizasyona, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir, AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ümit Sezer, MHP Tepebaşı İlçe Başkanı Faruk Duman, İnönü Belediyesi yetkilileri, sünnet edilecek 17 çocuk, aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sünnet şöleni öncesinde etkinlik alanına kurulan oyun alanında çocuklar eğlenceli anlar yaşarken, pamuk şeker, Osmanlı şerbeti ve mısır ikramlarından tattılar. Sünnet kıyafetli çocuklar görevliler eşliğinde protokol ve vatandaşlar selamladıktan sonra aileleriyle birlikte çalan düğün havası şarkılarıyla oynadılar.

"Sünnet olacağım için heyecanlıyım"

Oyun alanında oyunlar oynadığını söyleyen Yiğit Dere, "Pamuk şeker yedim. Burası kalabalık. Oyunların hepsi güzel. Sünnet olacağım için heyecanlıyım. Sünnet olmaktan korkmuyorum" ifadelerini kullandı.

"Sünnet olmaktan korkmuyorum"

Sünnet etkinliğine katılan çocuklardan olan 12 yaşındaki Fethi Dere ise sünnet olacağı için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Oyun alanı olduğu için mutluyum. Okulların açılmasını bekliyorum. Çok iyi hissediyorum. Sünnet olmaktan korkmuyorum" dedi.

"Başkanımız çok yardımcı oldu"

Ferit Dere'nin annesi olduğunu ifade eden Cennet Dere ise, sünnet şöleninin çok güzel olduğundan bahsederek, "Etkinlik çok güzel, mutluyum. Başkanımıza t

teşekkür ederim. Başkanımız çok yardımcı oldu. Allah razı olsun başkanımızdan. Çok heyecanlıyız"

"Bugüne kadar 150'den fazla çocuğumuzun sünnet işlemlerini gerçekleştirdik"

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, 2016 yılında başlattıkları sünnet şenliğine her yıl katılımın arttığını belirtti. Her kesimden vatandaşın şenliğe katıldığını ifade eden Başkan Bozkurt şunları söyledi:

"Bu bizim 5'inci sünnet şenliğimiz. 2016 yılında bu şenliklere başladık. Önce hiç kimse müracaat etmez diye düşünmüştük. Çünkü bireysel düğünlere çok önem veriyorlar. Kimse katılmayacağını düşündük. Ama çok şükür her sene katılım oluyor. Bugüne kadar 150'den fazla çocuğumuzun sünnet işlemlerini gerçekleştirdik. Bu sefer de 17 tane sünnet yerine getirdik. Devlete, millete hayırlı evlat olsunlar. Bazı insanların maddiyat durumları iyi değil. Bazılarının maddi durumu çok iyi. Ama böyle geniş bir organizasyon yapınca herkes katılıyor. Herkes müracaat ediyor. Okulların tatil olmasına yakın kayıtları alıyoruz. Müracaatlardan sonra Şehir hastanesiyle temasa geçiyoruz. Birkaç günlük arayla çocuklarımızı ikişer üçer sünnet ettiriyoruz. Sünnet işi tamamlandıktan 15 gün sonra da düğün ve eğlencelerini yapıyoruz. Bu seferki törenler öğlen başladı bu saate kadar devam ediyor. Burada tarımla da uğraşan insan çoğunluğu var. Şimdi pancar vakti, buna rağmen etkinlik dolu oluyor. İşini bitiren etkinliğe geliyor. Yemekler yenip eğlenceler yapılıyor. Kılıç kalkan gösterileri yapılıyor. 80 tane vosvos arabayla çocuklarımızı gezdiriyoruz.