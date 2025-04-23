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İnegöl'de Futbol Oynarken Çivili Tahtaya Düşen Çocuk Yaralandı

İnegöl'de Futbol Oynarken Çivili Tahtaya Düşen Çocuk Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde parkta futbol oynayan 9 yaşındaki Vasıp M., tarlaya kaçan topunu almak isterken çivili tahtanın üzerine düştü. Hastaneye kaldırılan çocuğun eline saplanan çivi, yapılan müdahale ile çıkarıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde parkta futbol oynarken tarlaya kaçan topu almak isteyen Vasıp M. (9), dengesini kaybederek çivili tahtanın üzerine düştü. Çocuğun düşme sonucu sağ eline saplanan çivi, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleyle çıkarıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında İnegöl ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. Parkta arkadaşlarıyla futbol oynayan Vasıp M.'nin topu tarlaya kaçtı. Topunu almaya giderken dengesini kaybeden Vasıp M., yerde bulunan çivili tahtanın üzerine düştü. Düşme sonucu Vasıp M.'nin sağ eline çivi saplanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çocuk, acil serviste yapılan müdahaleyle eline saplanan çividen kurtarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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