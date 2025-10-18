Haberler

İnegöl'de 5 Yaşındaki Çocuk Pencereden Düşerek Ağır Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5 yaşındaki Serdar Y., oyun oynarken açık bırakılan pencereden düşüp ağır yaralandı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan çocuğun beyin kanaması geçirdiği belirlendi ve durumu ciddiyetini koruyor.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı binanın en üst katındaki pencereden düşen 5 yaşındaki Serdar Y., ağır yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi 440'ıncı Sokak'ta meydana geldi. 3 katlı bir binanın en üst katında ailesiyle birlikte yaşayan 5 yaşındaki Serdar Y., odada oyun oynadığı sırada açık bırakılan pencereden sarktı. Dengesini kaybeden çocuk, yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Serdar Y. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Serdar Y.'nin beyin kanaması geçirdiği tespit edilince, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Serdar Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
