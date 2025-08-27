İlyas Tok, Otobüs Durağına Kendi Yaptığı Banklarla Örnek Oldu

AVCILAR'da oturan İlyas Tok'un (70), Lilyum Sokak'taki otobüs durağına boş araziden topladığı taşlarla bank ve çanta koyma yerleri oluşturduğu görüntülerin yayınlanmasının ardından Belediye ekipleri çalışma başlattı. Çalışmaları yerinde takip eden TOK, "Ben amacıma ulaştım Allah Razı olsun. Öğrenciler ve insanlar mutlu oldu" dedi.

Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde yaşayan İlyas Tok Lilyum Sokak'taki otobüs durağına kabin ve bank yapılması için harekete geçti. Bunun için Avcılar Belediyesi'ne giden Tok'a İBB 153 Çözüm Merkezi'ni araması gerektiği söylendi. Çözüm merkezini arayan ancak bir sonuç alamayan Tok, durağı kendisi yapmaya karar verdi. Tok, akşam 20.00'da başlayarak sabah 05.00'a kadar boş araziye atılmış işe yaramayan kaldırım taşlarını toplayarak bekleyen yolcular için bank ve öğrenciler için çanta koyma yerleri yaptı. Görüntülerin sosyal medya da yayınlanmasının ardında İlyas Tok'un kabin ve bank yapılmasını istediği bölgeye gelen ekipler çalışmalara başladı.

'ÖĞRENCİLER MUTLU OLDU'

Durak yapım çalışmalarının başladığını öğrenerek bölgeye gelen İlyas Tok, "Ben amacıma ulaştım Allah Razı olsun. Öğrenciler ve insanlar mutlu oldu. Burada güneşte ayakta durmak çok zor, benim gibi yaşlı insanlar nasıl ayakta durabilir? 6 yaşlarında sırtında bir sürü kitapla bekleyen öğrenciler ayakta nasıl durabilir? Ben düşündüm taşındım sonunda durağı kendim yapmaya karar verdim" dedi.