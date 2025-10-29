Haberler

II. Abdülhamit'in torunundan tartışma yaratan 29 Ekim paylaşımı

Güncelleme:
II. Abdülhamit'in torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, 29 Ekim'de Necip Fazıl Kısakürek'e ait olduğu iddia edilen "Dünyada bin yıllık tarihi silinen ve o günü bayram olarak kutlayan başka bir millet yoktur" sözünü paylaştı. Paylaşım kısa sürede gündem olurken, birçok kullanıcı "Atatürk olmasaydı tarihimiz gerçekten silinirdi" yorumlarında bulundu.

  • II. Abdülhamit'in 4. kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Necip Fazıl Kısakürek'e ait olduğu öne sürülen 'Dünyada bin yıllık tarihi silinen ve o günü bayram olarak kutlayan başka bir millet yoktur' sözünü paylaştı.
  • Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu'nun İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden aldığı lisans diploması sahte diploma soruşturması kapsamında iptal edildi.
  • Paylaşım kısa sürede çok sayıda yorum aldı ve yorumlarda Cumhuriyetin ilanı kutlamaları ile Osmanlı Devleti'nin yıkılışı arasındaki fark vurgulandı.

Sahte diploma soruşturması kapsamında İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden aldığı lisans diploması iptal edilen II. Abdülhamit'in 4. kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Necip Fazıl Kısakürek'e ait olduğu öne sürülen "Dünyada bin yıllık tarihi silinen ve o günü bayram olarak kutlayan başka bir millet yoktur" sözünü paylaşan Osmanoğlu'nun gönderisi kısa sürede çok sayıda yorum aldı.

"ATATÜRK OLMASAYDI..."

Gönderinin altına "İnsanlar Osmanlı Devleti'nin yıkılışını kutlamıyor, Cumhuriyetin ilanını kutluyor", "Binyıllık tarihimiz nasıl silindi anlamıyorum", "Tarih aynı duruyor, bir şeyin silindiği yok", "Atatürk olmasaydı 1000 yıllık tarihimiz gerçekten o zaman silinirdi", "Düşünsenize cumhuriyet gelmeseydi bu adamın kölesi olacaktık" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte dikkat çeken o paylaşım;

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (26)

Haber Yorumlarıdttqkrfxz4:

Aziz Türk milletinin kula kul olmaktan kurtulduğu günün adıdır cumhuriyet!!!!

Yorum Beğen193
Yorum Beğenme90
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdolf Reinhardt:

Piyasa yapmaya çalışan sahte diplomalı sahtekarın teki işte. Sanki osmanlıyı tarihe gömen sevr anlaşmasını Atatürk imzaladı değilmi ?

yanıt49
yanıt8
Haber Yorumlarısade vatandaş:

muhafazakar olduğu söylenen necip fazıl kısakürek istanbulda polis tarafından kumar oynarken basılmıştı basına orada araştırma inceleme yapıyordum demişti. yerseniz

yanıt24
yanıt13
Haber YorumlarıMuhsin Yazıcıoglu:

Neden izin verdiniz peki? Koskoca 1000 ulus böyle kolay mı yıkılır? Dedene sor bakim bu kadar toprakı nasıl verdi yabancılara beceriksiz dedene

yanıt17
yanıt10
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Al bir Tarih bilmez, idrak etmez biri daha yahu Asil Atatürk olmasaydi ne Turklugumuz, ne Osmanli ne Selcuklu kalirdi, Eyy Cehalet

yanıt4
yanıt4
Haber YorumlarıMücahit Kılıç:

Sahte diploma olaylarında ismi geçen e bak tarih öğretiyor millete :D

Yorum Beğen165
Yorum Beğenme47
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTaner Soysüren:

Sen önce herkes gibi oku diploma al. Sonra tarih dersi verirsin. 1

Yorum Beğen134
Yorum Beğenme34
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMAHMUT ÖZTÜRK:

Sahte diplomalı sahtekar

Yorum Beğen128
Yorum Beğenme35
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Özellikle 7 bin 756 taşınmaza sahip olan dedesinin tarihinine hayıflanması ona göre normal olabilir ama insani bir düşünce olabilir mi

Yorum Beğen57
Yorum Beğenme30
yanıtYanıtla
Tüm 26 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
