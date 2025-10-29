II. Abdülhamit'in torunundan tartışma yaratan 29 Ekim paylaşımı

Sahte diploma soruşturması kapsamında İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden aldığı lisans diploması iptal edilen II. Abdülhamit'in 4. kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Necip Fazıl Kısakürek'e ait olduğu öne sürülen "Dünyada bin yıllık tarihi silinen ve o günü bayram olarak kutlayan başka bir millet yoktur" sözünü paylaşan Osmanoğlu'nun gönderisi kısa sürede çok sayıda yorum aldı.

"ATATÜRK OLMASAYDI..."

Gönderinin altına "İnsanlar Osmanlı Devleti'nin yıkılışını kutlamıyor, Cumhuriyetin ilanını kutluyor", "Binyıllık tarihimiz nasıl silindi anlamıyorum", "Tarih aynı duruyor, bir şeyin silindiği yok", "Atatürk olmasaydı 1000 yıllık tarihimiz gerçekten o zaman silinirdi", "Düşünsenize cumhuriyet gelmeseydi bu adamın kölesi olacaktık" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte dikkat çeken o paylaşım;