İdil Bilgen'in son halini görenler 'Estetik yaptırmış' demekten kendini alamadı

Miss Turkey 2024'te Türkiye güzeli seçilen İdil Bilgen'in birinciliği uzanması tartışmaları beraberinde getirmiş ve Bilgen için 'Şabaniye' yorumları yapılmıştı. Torpil iddiaları da ortaya atılınca uzunca bir süre Bilgen gündemden düşmemişti.

Sosyal medyayı aktif kullanan İdil Bilgen'in 29 Ekim paylaşımı ise kafaları karıştırdı. Kimi Bilgen'in estetik yaptırdığını ifade ederken kimi de photoshop olabileceğini savundu.

İşte Bilgen'in o paylaşımı;

Bu da Bilgen'in eski hali;