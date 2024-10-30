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İdil Bilgen'in son halini görenler "Estetik yaptırmış" demekten kendini alamadı

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Miss Turkey 2024'te Türkiye güzeli seçilmesi ile dikkatleri üzerine çeken İdil Bilgen'in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle paylaştığı fotoğrafı görenler "Estetik yaptırmış" demekten kendini alamadı.

Miss Turkey 2024'te Türkiye güzeli seçilen İdil Bilgen'in birinciliği uzanması tartışmaları beraberinde getirmiş ve Bilgen için 'Şabaniye' yorumları yapılmıştı. Torpil iddiaları da ortaya atılınca uzunca bir süre Bilgen gündemden düşmemişti.

Sosyal medyayı aktif kullanan İdil Bilgen'in 29 Ekim paylaşımı ise kafaları karıştırdı. Kimi Bilgen'in estetik yaptırdığını ifade ederken kimi de photoshop olabileceğini savundu.

İşte Bilgen'in o paylaşımı;

İdil Bilgen'in son halini görenler 'Estetik yaptırmış' demekten kendini alamadı

Bu da Bilgen'in eski hali;

İdil Bilgen'in son halini görenler 'Estetik yaptırmış' demekten kendini alamadı

İdil Bilgen'in son halini görenler
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam

Cumhuriyet Bayramı Güzellik 29 Ekim Türkiye Magazin Kadın Yaşam

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Yorumlar (9)

Medeni Bingöl:

Ülkenin tümünü ilgilendiren hayati haber ?????? Paparazilik yapın daha iyi

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bbb yildiz:

Zaten güzel kız kıskanıp da uğraşmayın Maşalllah

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Köfteci Jardel:

Niye doktor olmuş ki bu? Görev yerine bile gitmedi.. Böyle insanların doktor olmasına devlet niye müsaade eder ki?

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5
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Bükücü:

Çokta umurumda!

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2
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ali ihsan çakır:

Kadını o kadar aşağıladılar ki tanınmamak için estetiğe başvurmuş olabilir.

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sade vatandaş:

zarif bir şekilde veliefendide dört nala koşanlara benziyor

9
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Mehmet hakan Çelik:

Estetik değil montaj,telefondan herkes yapabilir

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TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Şabaniye olarak sevdik biz seni. Estetiğe karşıyız.

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