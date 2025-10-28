Haberler

Herkes yeni atanan Ladik Kaymakamı Tuğçe Orhan'ı konuşuyor

Herkes yeni atanan Ladik Kaymakamı Tuğçe Orhan'ı konuşuyor
Samsun'un Ladik ilçesine kaymakam olarak atanan Tuğçe Orhan'ın dış görünüşü "Barbie bebek"e benzetildi. Orhan'ın atamasından çok dış görünüşü gündem olurken fotoğrafın altına binlerce yorum yapıldı.

  • Tuğçe Orhan, Bolu'nun Seben ilçesinde 22 ay Kaymakam Vekilliği yaptıktan sonra Samsun Ladik Kaymakamı olarak atandı.
  • Tuğçe Orhan, 1995 yılında Elazığ'da doğdu ve Fırat Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden 2017 yılında dereceyle mezun oldu.
  • Tuğçe Orhan, İçişleri Bakanlığının 110. Dönem Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 21 Aralık 2021 tarihinde Elazığ Kaymakam Adayı olarak mesleğe başladı.

Bolu'nun Seben ilçesinde 22 ay Kaymakam Vekilliği yapan Tuğçe Orhan, Samsun Ladik Kaymakamı oldu. Sosyal medyada ise Orhan'ın ataması değil güzelliği konuşulmaya başlandı.

YAPAY ZEKA DİYEN BİLE OLDU

Kimisi fotoğraf için "yapay zeka" yorumu yaparken kimisi de "Barbie bebek" ve "Cindy bebek" benzetmesi yaptı. Orhan'ın fotoğrafının altına binlerce yorum on binlerce de beğeni geldi.

Herkes yeni atanan Ladik Kaymakamı Tuğçe Orhan'ı konuşuyor

Orhan atamasının ardından Samsun Valiliği ve Ladik Belediyesi ziyaretlerini tamamlayarak görevine başladı.

Herkes yeni atanan Ladik Kaymakamı Tuğçe Orhan'ı konuşuyor

TUĞÇE ORHAN KİMDİR?

1995 yılında Elazığ'da doğdu. Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden 2017 yılında dereceyle mezun olarak lisans eğitimini tamamladı.

Ardından Fırat Üniversitesi Kamu Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamladı.

İçişleri Bakanlığının açmış olduğu 110. Dönem Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 21 Aralık 2021 tarihinde Elazığ Kaymakam Adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine intisap etti. İl merkez stajını Elazığ Valiliğinde, mülkiye müfettişi refakatinde teftiş stajını Ankara'da, kaymakam refikliği stajını ise sırasıyla Düzce/Akçakoca ve Ankara/Gölbaşı ilçelerinde tamamladı.

Ardından Bolu'nun Seben ilçesinde 22 ay Kaymakam Vekilliği yapan Tuğçe Orhan, İngiltere'nin Londra şehrinde 8 ay süreyle dil eğitimi aldı ve Birleşik Krallık'ın idari yapısı üzerine incelemelerde bulundu.

Kaymakam Tuğçe Orhan, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Haber YorumlarıSerkan Basar:

Kadir İnanırın Katırcılar Filminden Bir Kare Geldi Aklıma El Sıkışma Merasimini Görünce :)

Haber YorumlarıHamit:

Kripto ticareti her zaman riskli olmuştur, ancak Limudia'nın stratejisiyle bu tam bir aydınlanma oldu. İlk yatırımım önemli ölçüde artarak 258.000 dolara ulaştı ve ilk kârlı çekimimi gerçekleştirdim bile. Kriptoda başarı arıyorsanız, Telegram'dan (@mudiatrading) ona ulaşmanızı şiddetle tavsiye ederim.

