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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 il için sarı, 1 il için turuncu kodlu uyarı verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi ise haftanın ilk gününde sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak geçişlerinin beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Aydın, Çanakkale, İstanbul, Kırklareli, Balıkesir, Edirne, İzmir, Manisa ve Tekirdağ için sarı kodlu uyarı verdi. Muğla için ise turuncu kodlu uyarı yapıldı.

AKOM UYARDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde 14-17 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren Avrupa Yakası genelinde ve Anadolu Yakası'nın Boğaz çevresinde ağırlıklı olmak üzere sağanak, yer yer kuvvetli gök gürültülü yağış geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor. Yağışların çarşamba akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor. Açıklamada, yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç), Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in(Sinop hariç)yağmur ve sağanak, Marmara ile Kıyı Ege'nin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava durumu uyarıları art arda geldi! İstanbul dahil 10 ilde alarm

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında kuvvetli (21-50 kg/m2), Balıkesir'in batı kıyıları ile Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin batısında yer yer kuvvetli, Balıkesir'in batı kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneyinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Afyonkarahisar hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Hava durumu uyarıları art arda geldi! İstanbul dahil 10 ilde alarm

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeybatısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin(Sinop hariç) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde İç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde İç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava durumu uyarıları art arda geldi! İstanbul dahil 10 ilde alarm
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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