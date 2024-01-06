Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı

86 yaşında beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybeden Ayla Algan, bugün Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nden öğrencileri ve dostları eşliğinde son yolculuğuna uyarlandı. Törende konuşan başarılı oyuncu Halit Ergenç, duygularından bahsederken gözyaşlarına hakim olamadı.

"BANA FİKİR VE YENİ BİR ALAN AÇARDI"

Oyuncu Halit Ergenç sanatçının sevenlerine başsağlığı dileyerek, duygularını dile getirdi. Algan'ın insani ilişkilerde çok yardımsever ve yönlendirici olduğunun altını çizerek şunları söyledi: "Ayla Algan'la yan yana geldiğim zaman kendimi sanki büyük bir okyanusun yanındaymışım gibi hissediyordum. Çünkü ondan gelen bilginin ve sevginin size bulaşmaması mümkün değildi. Onu çok defa aramışımdır. Televizyona uzun soluklu işler yapıyoruz. Bazen yeni şeyler yapmak zor olabiliyor. Ayla ablayı arardım. 'Bir sıkışıklık hissediyorum, ne yapayım?' diye sorardım. 1-2 cümle bir şey söylerdi. Çok uzun süre devam edebileceğim bir enerji, yeni bir fikir, yeni bir alan açardım. Ne mutlu onunla çalışmış olanlara." Konuşma esnasında duygusal anlar yaşayan Ergenç, gözyaşlarına hakim olamadı.

SANAT VE SİYASETTEN ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI

Alya Algan'ın naaşı Mine Koyuncuoğlu, Bilge Katipoğlu, Garo Mafyan, Ayşegül İşsever, Orhan Alkaya, Ayla Uzunatağan, Sevinç Özer, Aslı Öngören, Uğurtan Atakan ve Hilmi Zafer Şahin'in konuşmalarının ardından Teşvikiye Camii'ne götürüldü. Öğle vaktinde kılınan cenaze namazına İstanbul Valisi Davut Gül, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Erdal Özyağcılar, Orhan Gencebay, Hakan Bilgin, Alper Kul, Engin Çağlar ve Kerem Alışık'ın yanı sıra sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı. Algan, kılınan cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'na defnedildi.

Tiyatro dalında 2022'de Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü'nün sahibi olan Algan, Sadri Alışık ile oynadığı, kült haline gelmiş "Ah Güzel İstanbul" filmiyle gönüllerde yer edinmişti.