Hakkari'deki 4.4'lük depremin ardından Naci Görür'den ilk yorum
Hakkari'de meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından Yer Bilimci Naci Görür, ilk değerlendirmesini paylaştı. Görür yaptığı açıklamada, "Deprem Güneydoğu Andolu Bindirme Zonu'nda ve doğal olarak bindirme fay kuşağında ve Çubuklu kolu üzerinde. Kolun kapasitesi 7'ye varan deprem. 6 Şubat 2023 depremlerinin etkisi" ifadelerini kullandı.
Prof.Dr. Naci Görür, Hakkari'de meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depreme ilişkin "Deprem Güneydoğu Andolu Bindirme Zonu'nda ve doğal olarak bindirme fay kuşağında ve Çubuklu kolu üzerinde. Kolun kapasitesi 7'ye varan deprem. 6 Şubat 2023 depremlerinin etkisi" değerlendirmesinde bulundu.
Kandilli Rasathanesi, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 5 kilometre derinlikte 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin büyüklüğü 4.4 olarak açıklandı. Ayrıca deprem yerin 5 kilometre altında oluştu.
NACİ GÖRÜR'DEN İLK DEĞERLENDİRME
Depremin ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den ilk değerlendirme de geldi. Görür değerlendirmesinde "Az önce, Hakkari-Gelişen-Şemdinli'de 4,4 deprem oldu. Deprem Güneydoğu Andolu Bindirme Zonunda (Bitlis-Zağros Bindirme Kuşağı) ve doğal olarak bindirme fay kuşağında ve Çubuklu kolu üzerinde. Kolun kapasitesi 7'ye varan deprem. 6 Şubat 2023 depremlerinin etkisi. Sevgiyle" ifadelerini kullandı.