Hakkari'de Köylüler Yaban Keçilerinin Korunması İçin Mücadele Ediyor

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Gökyurt köyü Yeşildere mezrasında vatandaşlar, nesli tükenme tehlikesi altında olan yaban keçilerinin korunması için gönüllü olarak mücadele ediyor. Köylüler avlanılmasına izin vermedikleri yaban keçilerinin çetin geçen kış günlerinde beslenmeleri için de kayalıklara yem bırakıyor. Yaklaşık 20 yıl önce bölgede sadece 5-10 tane yaban dağ keçisi gördüklerini şimdi ise sürü halinde gezdiklerini belirten Muhtar Melik Bilici, "Köylülerimize çok teşekkür ederim. Hep birlikte sahip çıktık. Şu an sürü şeklinde geziyorlar. Gerçekten bu bize çok mutluluk veriyor" dedi.

Van ve Hakkari'nin kayalıklarında yaşayan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan yaban keçileri için Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14'üncü Bölge Müdürlüğü ile jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Yürütülen çalışmalar sayesinde birçok noktada görülebilen ve popülasyonları giderek artan yaban keçileri için Yüksekova ilçesinin Gökyurt Yeşildere köylüleri de korunması için gönüllü olarak mücadele veriyor. Köyde kimsenin bu dağ keçilerini avlamasına izin vermeyen köylüler, aynı zamanda çetin geçen kış günlerinde ise keçiler için kayalıklara yem ve tuz bırakıyor. Ekiplerin yanı sıra köylülerinde verdiği bu mücadelenin sonunda bu bölgede yaban keçilerinin sayları arttı. Köy Muhtarı Melik Bilici, 2005 yıllarında bölgede sadece 5-10 tane yaban dağ keçisi gördüklerini, şimdi ise sürüler halinde dolaştıklarını söyledi. Bunun kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Muhtar Bilici şöyle konuştu:

'BİRLİKTE KORUDUK, SAYILARI ARTTI'

"2005 yıllarında burada az sayıda yaban keçisi gördük. Bu dağ keçilerine biz köylüler olarak sahip çıkıp avcılardan korumaya çalıştık. Bunu başardık. Şu an sayıları arttı. Bunlar 3 grup halinde bazı yerlerde kışlık yerleri var. Köylülerimize çok teşekkür ederim. Hep birlikte sahip çıktık. Şu an sürü şeklinde geziyorlar. Gerçekten bu bize çok mutluluk veriyor. Sahip çıkıyoruz. Bunlar aç kaldığında köylüler ile birlikte ot çekiyoruz onların geçtiği yerlere. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nü de arıyoruz. Onlarda sağ olsunlar hep yardımcı oluyorlar. Onlar koruma çalışması yürütüyor. Ama herkesin de duyarlı olması lazım."

'HERKES SAHİP ÇIKSIN'

Bu dağ keçilerinin doğanın bir güzelliği olduğunu ve herkesin sahip çıkması gerektiğini belirten Muhtar Bilici, "Bunlar su içmeye derelere geliyorlar. Millet sahip çıksın. Bazı insanlar bunları avlamaya çalışabilir. Bunlar koruma altında kimse karışmasın. İnşallah hep sahip çıkarlar. Eskiden bir keçi gördüklerinde avlamak istiyorlardı. Ama şimdi öyle değil. Artık gençlerde bizim sözümüzü dinliyor ve herkes sahip çıkıyor. Bunlar güzel şeyler. İnşallah bütün köylerde böyle yaban hayvanlarına sahip çıkarlar. Köyümüzde her türlü hayvan bulunuyor. Burası milli park gibidir. Bazen gelip fotoğraf çekiyorlar. İnşallah diğer köylerde de millet yaban hayvanlarını sahiplenir. Hayvanlar görülmesi gereken insana mutluluk veren canlılardır. Bütün köylere de örnek olur inşallah" diye konuştu.

'BUNLAR BURANIN GÜZELLİĞİ'

Köy sakinlerinden Feysel Bilici ise kendi bölgelerinde olan dağ keçilerine sahip çıktıkları ve bu sayede sayılarının arttığını söyledi. Bilici, "Biz sahip çıktığımız için artık kaçmıyorlar ve artık insanlara güveniyorlar. Kışın çok kar yağdığı zamanlarda besliyoruz. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nden ve bazen belediyeden gerekli yemleri alan köy gençleri kayalıklara bırakıyor. Kayalıklara gelip tuz yiyorlar. Bunlar buranın güzelliği. Bütün köylere haber saldık. 'Bu hayvanları kim öldürürse devlete şikayet ederiz' diye. Diğer şekilde köylüler olarak hep mücadele edeceğiz. Şu ana kadar hiç hayvan ölüsü görmedik. Kaç defa video da paylaştık. Dedik ki herkes duyarlı olsun. Hayvanlar bizi görünce kaçmıyor. Yani senin içindekini hissediyor. Gençler artık bizden daha iyi bakıyorlar. Bu derelerde artık hiç silah sesi yok. Artık güvenerek gelip su içiyorlar" dedi.