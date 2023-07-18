Hakkari'de Kaybolan 2 Kişiyi Arama Çalışmaları Devam Ediyor

HAKKARİ'de çıktıkları Cilo-Sat Dağları'nda kırılan buzulların arasına düşüp kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Aramalara AFAD, Jandarma Arama Kurtarma Timleri, UMKE, Polis Özel Harekat, dağcılar ve derneklerin yanı sıra, İstanbul, Bursa, Sakarya ve Antalya'dan buzul ve mağaralarda tecrübesi olan 12 kişilik ekip de katıldı.

HAKKARİ'de önceki gün, çıktıkları 4 bin 135 rakımlı Cilo-Sat Dağları'nda kırılan buzulların arasına düşüp kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Aramalara Afad, Jandarma Arama Kurtarma Timleri, UMKE, Polis Özel Harekat, dağcılar ve derneklerin yanı sıra, İstanbul, Bursa, Sakarya ve Antalya'dan buzul ve mağaralarda tecrübesi olan 12 kişilik ekip de katıldı.

Hakkari'ye gelen 18 kişilik doğasever grubu, pazar günü 4 bin 135 rakımlı Cilo-Sat Dağları'na çıktı. Gruptaki Kemal ve Gülay Avcu çifti ile Mehmet Aydın ve Hakime Koç, buzulların kırılması sonucu boşluğa düştü. Gruptaki diğer doğaseverler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla Avcu çiftinin yeri tespit edildi. Çift, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla halatla kurtarılarak helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çiftten Kemal Avcu, tedavisinin ardından taburcu oldu.

Buzullar bölgesine giden yol ise araç trafiğine kapatılıp sadece ekiplerin geçişlerine izin veriliyor.