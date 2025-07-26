Hafik'te Leylekler Aileye Komşu Oldu

SİVAS'ın Hafik ilçesinde leylekler, 20 yıldır Karavasar ailesinin yaşadığı müstakil evin hemen önündeki 3 elektrik direğine yuva yapıyor. Leylekleri artık kendilerinin bir parçası olarak gördüklerini söyleyen Nuriye Karavasar (55), "Onları baharda dört gözle bekliyoruz. Geldiklerinde seviniyoruz. Gittikleri zaman çok üzülüyoruz" dedi.

Hafik ilçe girişinde, çevre yoluna yakın noktada yan yana bulunan 3 elektrik direği üzerinde yer alan leylek yuvaları, bölgeden geçenlerin dikkatini çekiyor. Her yıl mart ayında gelen leylekler, yavrularını büyüttükten sonra ağustos ayında göç ediyor. Leyleklerin yuvaları Fatih Mahallesi üzeninde, yol kenarında bulunan ve Karavasar ailesinin yaşadığı tek katlı müstakil evin hemen önünde yer alıyor. Aile, 20 yıldır her yıl düzenli olarak kendilerine komşu olan leylekleri bir parçaları olarak görmeye başladı. Yoldan geçenlerin durup fotoğraflarını çektiği leylekler, ilçenin de simgesi haline geldi.

'MERAKLA GELMELERİNİ BEKLİYORUZ, GİDİNCE ÜZÜLÜYORUZ'

Eşini 3 ay önce kaybeden 4 çocuk annesi ev hanımı Nuriye Karavasar, kendilerine komşu olan leyleklerin geliş, yavrulama ve gidiş tarihlerini 20 yıldır yakından takip ettiklerini belirterek, "Leylekler 20 senedir komşumuz, biz buraya geleli 20 sene oldu. Onlar da 20 senedir geliyorlar. Mart ayının içinde geliyorlar, ağustos ayının 21'inden sonra tekrar gidiyorlar. Onları baharda dört gözle bekliyoruz. Geldiklerinde seviniyoruz. Bize komşu oluyorlar. Gelmelerini merakla bekliyoruz. Böyle çocuklar, torunlar çok seviniyorlar geldiklerinde, biz de seviniyoruz. Bayağı bize bir komşu oluyorlar. Bu sene bir hayli yavruları oldu. Birinin 5, birinin 3, birinin 4 yavrusu oldu. Hepsini yakından takip ediyoruz. Yavrular bu aydan sonra uçmaya başlıyorlar. Çocuklarımız onlara her seferinde farklı isimler veriyor. Buradan gelip geçen çok oluyor. Turistler falan durup fotoğraflarını çekiyorlar. Hiçbir zararları yok. Aksine faydaları var. Geldiklerinde çok seviniyorum. Gittiklerinde çok üzülüyorum. Böyle etrafta ses, soluk kesiliyor. Akşamları onların ötüşünü duymak bizi mutlu ediyor. Pencereden izliyoruz, kontrol ediyoruz. Gitme zamanları geldiğinde de sürekli bakıyorum gittiler mi diye. Ertesi yıl gelmelerini de merakla bekliyoruz. Bizim evimizin bir parçası gibi oldular" diye konuştu.