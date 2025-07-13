Güzelliğiyle büyüleyen kum zambaklarını koparması cüzdanı yakıyor

Güzelliğiyle büyüleyen kum zambaklarını koparması cüzdanı yakıyor
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Güzelliğiyle büyüleyen kum zambaklarını koparması cüzdanı yakıyor
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Sakarya'nın Kocaali ilçesi, nesli tükenme tehlikesi altında olan kum zambaklarına ev sahipliği yapıyor. Beyaz çiçekleriyle sahile adeta tablo gibi bir görüntü katan bu endemik bitkiyi koparmanın cezası ise 380 bin TL'ye kadar çıkıyor.

Sakarya'da yaklaşık 16 kilometrelik sahil şeridine sahip olan Kocaali ilçesi dünya genelinde nesli tükenmekte olan kum zambaklarına ev sahipliği yapıyor.

Güzelliğiyle büyüleyen kum zambaklarını koparması cüzdanı yakıyor

KENDİLİĞİNDEN YETİŞİYOR, KORUMA ALTINDA BULUNUYOR

Özellikle Temmuz-Ağustos aylarında kendiliğinden yetişen ve nesli tükenmekte olan çiçekler, görüntüsü ve kokusuyla ilgi çekiyor. Endemik bitki türü olan kum zambakları Dünya Doğa Koruma Birliğince koruma altına alındı. Plaja gelen misafirlerin bilgilendirilmesi için de farklı noktalarda uyarı levhaları bulunuyor.

Güzelliğiyle büyüleyen kum zambaklarını koparması cüzdanı yakıyor

"380 BİN TL GİBİ CİDDİ BİR CEZASI VAR"

Kocaali sakinlerinden Yavuz Selim Din, "Görüntüsüyle kumsallarımızı güzelleştiren kum zambakları açtı. Nadir endemik tür olan bu bitkiler ilçemiz için çok kıymetli. Üzerine basmak, koparmak ya da zarar vermenin 380 bin TL gibi ciddi bir cezası var. Vatandaşlarımızdan bu konuda duyarlılık bekliyoruz" dedi.

Güzelliğiyle büyüleyen kum zambaklarını koparması cüzdanı yakıyor

"VATANDAŞLARIN DİKKATLİ OLMASINI İSTİYORUZ"

Ergün Zehir ise, "Kum zambakları sahilde açmaya başladı. Belediye ekipleri plajda uyarı levhalarıyla bilgilendirme yapıyor. En büyük ricamız, kum zemine ATV gibi araçlarla girilmemesi. Zambaklar Temmuz başında açıyor, Ağustos sonuna kadar görsel bir şölen sunuyor. Özellikle bu aylarda sahile gelen vatandaşların çok dikkatli olmasını istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
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