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Görüntü İstanbul'dan! 6.2'lik deprem sonrası Türkiye'yi terk etmeye başladılar

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İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde yaşayan bazı Afrikalı göçmenler, artan endişe nedeniyle Türkiye'yi terk etme kararı aldı.

İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde yaşayan bazı Afrikalı göçmenler, yaşadıkları binaların depreme dayanıklılığı konusundaki endişelerini dile getirerek, ülkelerine dönme ya da farklı ülkelere göç etme hazırlıklarına başladı.

"SAAT PİYASASI GEBERDİ"

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin altına "Her işte bir hayır var dedikleri tam olarak bu oluyor", "Saat piyasası geberdi", "Her şerde bir hayır vardır", "Bunların canı tatlı olur" şeklinde yorumlar yapıldı.

Görüntü İstanbul'dan! 6.2'lik deprem sonrası Türkiye'yi terk etmeye başladılar
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıSer_hat:

Başka şehitlerimize değil ülkenize defolun gidin

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Haber YorumlarıGerçekler Ağırdır:

İstanbul canlı mezarlik statüsünde.

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Haber YorumlarıLeven Ergün:

NİRE GİDİYN ENASARONİ ? MAKARAONİLER SİZİ SICAK EVLERİNDE AĞIRLARDI BEHHHH

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Haber YorumlarıAslan Öztürk:

Ya şimdi kızlar Afrika patlıcanı tadamıyacak mıı gelsinler benin ... şeye uedirim.

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Haber YorumlarıCem Demirkaya:

nedir bu afrikalilarin çektikleri

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Haber Yorumlarıerkan yüksel:

sstrın gıdın nefes alamıyoruz ıstanbul..hukumette hala kanal ıstanbul peşinde hala buraya ınsan getırmenın pesınde allah akıl fıkır versın

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Haber YorumlarıÜlkücü Gençlik:

Kaçak göç güzelleyen sümeyyeler üzgün

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Haber YorumlarıMehmet efe:

Bunlar her şeyden kaçarlar. Kalıp mücadele edecek olsa vatanını bırakmazlardı. Üç gün sonra bir savaş çıksa bunlar gene topukk ama memleketin tüm nimetlerinden de faydalanırlar, mülteci seviciler yüzünden..

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