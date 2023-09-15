Gölcük'te İşçi Servisi Kazası: 2 Ölü, 6 Yaralı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana gelen işçi servisi kazasında, bir kadın ve 5 yaşındaki kızı hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve ağır yaralı çocuk maalesef kurtarılamadı. Gölcük Belediye Başkanı da olay yerine gelerek bilgi aldı. Anne ve kızın cenazeleri defnedildi.