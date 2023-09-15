Gölcük'te İşçi Servisi Kazası: 2 Ölü, 6 Yaralı
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana gelen işçi servisi kazasında, bir kadın ve 5 yaşındaki kızı hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve ağır yaralı çocuk maalesef kurtarılamadı. Gölcük Belediye Başkanı da olay yerine gelerek bilgi aldı. Anne ve kızın cenazeleri defnedildi.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde işçi servis aracının çarptığı kadın ile 5 yaşındaki kızı hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Yeni Mahallesi 1 Mart Caddesi'nde Ümit O. yönetimindeki 41 P 9013 plakalı işçi servisi minibüsü, yol kenarında yürüyen Ayfer B. ve 5 yaşındaki kızı Nur B'ye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ayfer B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan Nur B. ile sürücü Ümit O, minibüsteki K.A. H.G. Ö.Y. H.Y. ve P.K, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Ağır yaralı çocuk, hastanede kurtarılamadı.
Bölgeye gelen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, kazayla ilgili bilgi aldı.
Otopsi işlemleri tamamlanan anne ve kızın cenazeleri, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından alındı.
Anne ve kızın cenazeleri, daha sonra 17 Ağustos Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.