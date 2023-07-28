Giresun'da Anneden Ayrı Düşen Ayı Yavrusu Rehabilitasyon Sürecini Tamamladı

Giresun'da annesinden ayrı düşen ayı yavrusu Paşa, rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasıyla yeni yaşam alanına gönderildi. Yavru ayı, Giresun Belediyesi Hayvan Barınağı'nda özel bir alan oluşturularak bakıcılarıyla vakit geçirdi. Paşa, 1,5 aylık rehabilitasyon sürecinin ardından Bursa'daki bir yaban hayvanları kurtarma ve rehabilitasyon merkezine gönderildi.

Giresun'da annesinden ayrı düşen ayı yavrusu "Paşa", Giresun'daki rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasıyla yeni yaşam alanına gönderildi.

Yağlıdere ilçesinde 1,5 ay önce köylüler tarafından bulunarak Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Giresun Şube Müdürlüğüne teslim edilen 2,5 aylık ayı yavrusu, Giresun Belediyesi Hayvan Barınağına getirildi.

Burada kendisi için özel alan oluşturulan yavru ayıya, Paşa ismi verildi. Barınağın adeta maskotu olan Paşa, hayvanları ziyarete gelenlerin sempatisini kazandı.

Paşa, barınaktaki bakıcısı Nimet Sürücü ile de özel bir bağ kurdu. Aralarında anne çocuk ilişkisi oluşan Paşa ve Sürücü, her gün oyunlar oynayarak vakit geçirdi.

Yavru ayı Paşa, 1,5 aylık rehabilitasyon sürecinin ardından hayatının kalanını sürdüreceği Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.

"Sırf yavru ayıyı görmek için barınağa yüzlerce kişi geldi"

Giresun Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ferhat Eyüpoğlu, AA muhabirine, annesi ölen ayının kendilerine geldiğinde 4 kilogram civarında olduğunu söyledi.

Paşa'ya özenle baktıklarını ifade eden Eyüpoğlu, geçen sürede yavru ayının 25 kilograma yaklaştığını belirtti.

Ziyaretçilerin Paşa'ya çok fazla ilgi gösterdiğini dile getiren Eyüpoğlu, sırf yavru ayıyı görmek için barınağa yüzlerce kişinin geldiğini aktardı.

Eyüpoğlu, Paşanın kendilerine getirildiğinde sağlıklı olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Annesinden ayrılmıştı, psikolojik bir durumu vardı. Çünkü doğadaki ortamından kafese koyduk. O dönemde de bakıcılarımız sağ olsun çok fazla ilgilendiler. Yeri geldi bir saat yanında beklediler. O süre zarfında zaten bakıcılarla iletişimi oldu. Bakıcısı olan Nimet Hanım'ı annesi gibi görmeye başladı. Ondan ayrılmıyor, o gelince daha çok neşeleniyor. Bu şekilde bu zamana kadar getirdik."

Paşa'nın artık kendilerindeki süresini doldurduğunu kaydeden Eyüpoğlu, "Bursa'daki bakım merkezinde bundan sonraki yaşamını devam ettirecek." diye konuştu.

"Beni oyun arkadaşı olarak, annesi olarak görmeye başladı"

Barınağın personellerinden Nimet Sürücü de ilk başlarda Paşa'nın biraz zorlandığını dile getirerek, "Alışık olduğu bir ortam değildi. Annesinden ayrı, üzgündü, mutsuzdu. Ben de onunla bir duygusal bağ yakaladım. O üzgünlüğü beni çok üzdü, ona annelik yapmak istedim." ifadelerini kullandı.

Sürücü, Paşa'nın da kendine güvenmesiyle birbirlerine alıştıklarını vurgulayarak, "Paşa beni oyun arkadaşı olarak, annesi olarak görmeye başladı. Birlikte kovalamaca oynamaya başladık ki bu en sevdiği oyundu." şeklinde konuştu.

Paşa'dan ayrılmanın çok zor olacağını ifade eden Sürücü, sözlerini şöyle tamamladı:

"Beni özler mi bilmiyorum ama ben onu gerçekten çok özleyeceğim. İnşallah bir gün yolum Bursa'ya düşerse de ziyaret etmek isterim. Beni tanıyıp tanımayacağını merak ediyorum. Sonuçta 1,5 ayın hemen hemen her anı onunla geçti. Onun büyüyüşünü izledim. Benim için de değişik bir anı oldu. Duygusal bağ gerçekten çok farklı."