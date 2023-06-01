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Gerdek bohçası videosu sosyal medyada infial yarattı! Herkes "Şey" yazılı kutunun içindekini merak ediyor

Yaşam Haberleri

Sosyal medyada yayınlanan bir video eleştirilerin odağı oldu. Bir kadının gerdek gecesi için hazırladığı bohçayı anlatması kullanıcılar tarafından yadırgandı. Bohçanın içine konulan ve üzerinde "Şey" yazan kutu ise merak konusu oldu.

Dünya anlam verebildiğimiz ve veremediğimiz birçok gelenekle dolu. Bunlar bazen komik, eğlenceli, bazense korkunç olabiliyor. Twitter'da paylaşılan bir video evlilik öncesi yapılan hazırlıkla ilgili.

Bir kadın, gerdek gecesi için müşterisinin istediği kutunun içeriğini paylaştı. Bornozların ve tesbihlerin olduğu kutuyu anlatan kadın "Kimse kusura bakmasın, bu olağan bir şey" diyerek de gelecek olan tepkilerin önünü aldı.

Gerdek bohçası videosu sosyal medyada infial yarattı! Herkes 'Şey' yazılı kutunun içindekini merak ediyor

Kutunun içindekileri tek tek anlatan ve müşterisinin istediği her şeyi kutuya koyan kadın, üzerine yalnızca "Şey" yazdığı paketi de izleyicilerine "Bunun ne olduğunu siz yorumlara yazarsınız" diyerek merak uyandırdı. En ince detayına kadar hazırlanan paketteki "Şey" yazılı kutu sosyal medya kullanıcıları tarafından merak konusu oldu.

Gerdek bohçası videosu sosyal medyada infial yarattı! Herkes 'Şey' yazılı kutunun içindekini merak ediyor

Paylaşıma gelen yorumlarda kutuyla ilgili tahminlerde bulunuldu. Kullanıcılar videoyu paylaşan kadını ise yerden yere vurdu.

Gerdek bohçası videosu sosyal medyada infial yarattı! Herkes 'Şey' yazılı kutunun içindekini merak ediyor

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Yaşam

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