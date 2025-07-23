Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu! "Bu halde uçağa nasıl bindin?"

Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu! 'Bu halde uçağa nasıl bindin?'
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Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu!
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Florida'da yaşayan sosyal medya fenomeni ve model Anabel Acosta, uçakta giydiği cesur kıyafetle gündem oldu. Düşük bel, dar kot pantolon ve transparan üst giysisiyle dikkat çeken Acosta'nın kıyafeti, sosyal medyada viral oldu ve tartışmalara neden oldu. Acosta'nın paylaşımı 131 milyondan fazla görüntülendi ve 600 binden fazla yorum aldı. Ancak, çoğu kullanıcı Acosta'nın bu kıyafeti sadece dikkat çekmek için giydiğini öne sürdü.

Amerika'nın Florida eyaletinde yaşayan sosyal medya fenomeni ve model Anabel Acosta, seyahat için tercih ettiği kıyafetle hem uçaktaki yolcuları hem de internet kullanıcılarını şaşkına çevirdi. Genç modelin uçağa binerken giydiği cesur kıyafet kısa sürede sosyal medyada viral oldu ve büyük tartışmalara yol açtı.

Uçuş sırasında çekilen ve hızla yayılan görüntülerde, Anabel'in uçağın koridorundan geçerken üzerindeki kıyafetin neredeyse yok denecek kadar az olduğu görülüyor. Düşük bel, dar bir kot pantolon giyen modelin sırtı ve kalçası tamamen açıkta kalırken, üst kısmında ise transparan ve son derece iddialı bir giysi bulunuyordu. Önden nasıl göründüğü tam olarak belli olmasa da birçok kişi Anabel'in üst giyinmediğini sandı.

Model uçağa adımını attığında, diğer yolcular neye uğradıklarını şaşırdı. Bazı yolcular gözlerini ondan alamazken, içlerinden biri telefona bakarken başını kaldırıp iki kez Anabel'e dönüp dikkatle inceledi. Bu anlar, videoya da yansıdı ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"Sence nereye uçuyorum?" notuyla paylaştığı video kısa sürede 131 milyondan fazla görüntülenme aldı. Instagram'da 1.7 milyon takipçisi bulunan Anabel, paylaşımıyla dünya genelinde konuşulan isim haline geldi.

Ancak bu dikkat çekici kombin, sosyal medya kullanıcılarının çoğu tarafından olumlu karşılanmadı. 600 binden fazla yorum yapılan paylaşımda binlerce kişi, Anabel'in bu kıyafeti yalnızca dikkat çekmek için giydiğini öne sürdü.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Bu, ailesinden yeterince sevgi görmemiş birinin davranışı gibi."

"Uçakta böyle bir kıyafete nasıl izin verdiler, akıl almaz!" diyerek tepkilerini dile getirdi.

Bazı kullanıcılar, uçak seyahatlerinde belli başlı giyim kurallarının olması gerektiğini savunurken, bir kesim de modelin istediğini giyme hakkı olduğunu belirterek onu savundu.

Anabel Acosta ise şu ana kadar yapılan eleştirilere doğrudan bir yanıt vermedi. Ancak paylaşımı hâlâ milyonlar tarafından izlenmeye devam ediyor.

Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu! 'Bu halde uçağa nasıl bindin?'

Haberler.com / Abdullah Teymur - Yaşam
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Yorumlar (22)

Haber YorumlarıAdanalı volkan:

ya kız ABD de yaşıyor bizene ne giydiğinden başlığa bak nasıl girdin sanki uçagın sahibiyiz bizene abi bizene ahahs

Yorum Beğen259
Yorum Beğenme20
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Haber YorumlarıMakarakukarakakarakikiri:

olur mu ya ahlakın sınırlarını evrensel olarak biz belirleriz eheheh

yanıt39
yanıt17
Haber YorumlarıTamOsmanli:

“BEN KADINIM VE İSTEDİĞİMİ YAPARIM” diyen kadınlara sakın aşık olmayın be uzak durun!

Yorum Beğen224
Yorum Beğenme27
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKardan Adam:

KONUSTU BALKABAGI FESLIGILLER FAMILYASI

yanıt5
yanıt18
Haber YorumlarıSadık:

Yakında bizdeki laikleride THY da görürüz.

Yorum Beğen61
Yorum Beğenme92
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Haber Yorumlarısüha özarar:

sadık malı :))) beyanda bulunmuş

yanıt40
yanıt29
Haber YorumlarıSelim Adanalı:

binmediğin belli bin beteri var

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıEbu Saad:

Ön tarafını da gösterseniz daha iyi anlaşılırdı. Yarım yamalak haber.

Yorum Beğen135
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMirhan:

Fizik düzgün olunca insan her konuda güveniyor kendine.....

Yorum Beğen48
Yorum Beğenme39
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