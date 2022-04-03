Genç kıza babası mezuniyet hediyesi olarak son model BMW aldı, sosyal medyada yorum yağdı

Türkiye'de otomobil fiyatlarının yükselmesinin ardından otomobil hayali kuran gençler de bu hayallerine uzak kaldı. Sosyal medyada genç bir kız tarafından yapılan paylaşım ise günün en çok konuşulanları arasına girdi.

"MEZUNİYET HEDİYESİ OLARAK ALDI"

Genç kız, babasının kendisine mezuniyet hediyesi olarak son model BMW araç aldığını söyledi. Kız, mağazaya gittikleri anlara ait görüntüleri de kayda aldı.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Görüntülerin paylaşılmasının ardından konuyla ilgili çok sayıda yorum yapıldı. Birçok kişi, "Hayallerimizi yaşıyorsun", "Araba en az 2 milyon TL'dir" gibi yorumlarda bulundu.

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