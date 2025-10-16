Haberler

Gediz Nehri'nde Kuraklık Farkındalığı İçin Öğrenciler Etkinlik Düzenledi

Gediz Nehri'nde Kuraklık Farkındalığı İçin Öğrenciler Etkinlik Düzenledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'dan doğup İzmir'in Foça ilçesine kadar uzanan Gediz Nehri, kuraklığın etkisiyle kurumaya yüz tuttu. Bu duruma dikkat çekmek amacıyla Salihli ilçe okulu öğrencileri boş nehir yatağında olta attı, çevre temizliği yaptı ve fidan dikti.

KÜTAHYA'dan doğup Uşak ve Manisa'dan geçerek İzmir'in Foça ilçesinden Ege Denizi'ne dökülen 401 kilometrelik Gediz Nehri, iklim değişikliğine bağlı kuraklık, aşırı sıcaklık ve yağış azlığı nedeniyle kuruma noktasına geldi. Nehrin bazı bölümlerinde su akışı tamamen durunca öğrenciler, kuraklığa dikkat çekmek amacıyla boş nehir yatağına olta attı, çevre temizliği yapıp, fidan dikti.

İklim değişikliğine bağlı kuraklık, aşırı sıcaklık ve yağış azlığı Türkiye genelinde göl, baraj ve nehirlerdeki su seviyesini düşürdü. Kütahya'dan doğarak Uşak ve Manisa illerinden geçip İzmir'in Foça ilçesinden Ege Denizi'ne dökülen 401 kilometrelik Gediz Nehri'nde, özellikle Manisa'nın Salihli ilçesindeki Demirköprü Barajı'ndan sonraki bölümlerde su akışı tamamen durdu. Manisa'nın Salihli, Turgutlu, Ahmetli ilçelerinden İzmir'in Menemen ilçesine kadar, 1 milyon 350 bin dekar tarım alanını sulayan nehir kurumaya yüz tutarken, Salihli ilçesindeki Adala Nergis Demet Ortaokulu öğrencileri kuruyan nehirde farkındalık etkinliği yaptı.

'ONLARI BİLİNÇLENDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Öğrenciler, 'Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Saygılıyım' projesi kapsamında boş kalan nehir yatağına olta attı. Su olmamasına rağmen ellerinde oltalarla nehir kenarına dizilen öğrenciler, kuraklığın etkilerini sembolik bir şekilde gösterdi. Ardından nehir yatağında çevre temizliği yapan öğrenciler, etkinliğin sonunda Demirköprü Barajı çevresindeki ormana fidan dikti.

Okul Müdürü Yakup Ateş, amaçlarının öğrencilerde çevre bilinci ve sorumluluk duygusu oluşturmak olduğunu belirtip, "Özellikle çocuklarımıza geleceği kaybetmek yerine, gelecek adına mücadele etmenin önemini anlatıyoruz. Ağaç dikimi, çevre temizliği gibi mikro projelerle onları bilinçlendirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

'BALIK TUTMAYI HAYAL EDİYORUM'

5'inci sınıf öğrencisi Nuray Doğan, geçmişte bu nehirde balık tutulduğunu dile getirerek, "Küçükken burada büyüklerimiz balık tutardı ama biz geldiğimizde balık tutamadık. İnşallah burada büyüdüğümüzde balık tutulabiliriz. Bu yüzden sularımıza sahip çıkmamız gerekiyor" dedi. 5'inci sınıf öğrencisi Miran Ediz de "Buraya çevre temizlik projesine katılmak için geldim. Bugün olta attım ama derede balık yoktu. Gelecekte burada balık tutmayı hayal ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu

Tanıdık simalar da var! 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu
5G ihalesini kazanan firmalar belli oldu

5G ihalesini kazanan firmalar belli oldu! Rekor teklifler
Okul müdürünü çocuklarının önünde vurdu! Bir de o anları kayda aldırdı

Müdüre çocuklarının önünde kanlı pusu! Bir de o anları kayda aldırdı
80 gram döneri 615 liraya satıyorlar

Bakan Bey bu işe ne diyecek?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sedat Peker'in videolarında adı geçen Cihan Ekşioğlu gözaltına alındı

Sedat Peker'in videolarında adı geçen isim gözaltında
Cesur tarzıyla bilinen Gülşen, bu kez bambaşka bir görünümde

Bu halini unutun! Gülşen'den şaşırtan tarz değişimi
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Teklif Macron'dan gelmiş: Asker verir misiniz?

Macron "Asker verir misiniz?" dedi, Erdoğan yeşil ışık yaktı
Yavru kurda zulmü: Videoyu izleyen herkes bakanlıkları etiketliyor

Kurda zulüm: İzleyen herkes bakanlıkları etiketliyor
Sedat Peker'in videolarında adı geçen Cihan Ekşioğlu gözaltına alındı

Sedat Peker'in videolarında adı geçen isim gözaltında
Kuraya damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Adil olmaz' diyerek ikinci kez çekti

Çektiği kurayı görünce "Adil olmaz" diyerek bir daha çekti
Zehra Güneş'in yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı

Zehra'nın yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı
Görüntü İstanbul'un göbeğinden! İşçilere domuz saldırdı

Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Bir anda işçilere saldırdı
8 buçuk aylık hamile Jasmıne Tookes karnı burnunda podyuma çıktı

Defilede şaşırtan an! 8,5 aylık hamile modelden cesur gösteri
İzmir'i karıştıran fotoğraf karesi

İzmir'i karıştıran fotoğraf karesi
Öykü Çelik, Alaattin Çakıcı'ya gelin oluyor

Ünlü oyuncu Çakıcı'ya gelin oluyor
Türk insanına izlettikleri rezilliğe bakın

Türk insanına izlettikleri rezilliğe bakın
Jose Mourinho'dan Sadettin Saran'a flaş cevap: Duyunca delirecek

Mourinho'dan Saran'a flaş cevap: Duyunca delirecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.