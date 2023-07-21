Gece geç saatlere kadar devam eden inşaat mahalleliyi canından bezdirdi

Mahalle sakinleri gece yapılan bina inşaatına tepki gösterdi

ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaklaşık iki aydır gece gündüz demeden devam eden inşaat, mahalle sakinlerini sokağa döktü.

Kavaklıdere Mahallesi Binektaşı sokak üzerinde yaklaşık iki aydır devam eden bina inşaatı, mahalleliyi canından bezdirdi. Vatandaşlar gece geç saatlere kadar inşaat çalışmaları yapılmasından şikayet etti. İnşaat seslerinden dolayı uyuyamadıklarını ifade eden mahalle sakinleri, defalarca sorumluları uyarmalarına rağmen çözüm bulunamadığını belirtti.

Mahalle sakinlerinden Koray Ersin Yıl, her gece inşaat sesinden muzdarip olduklarını belirtti. İnşaatın geç saatlere kadar devam etmesine izin verenlere tepki gösteren Yıl, "Biz tam 2 aydır her gece, gece bu saate kadar bu inşaat sesinden muzdaribiz. Abartısız tam 2 aydır bu inşaat sesi ile yatıyoruz, daha sonra sabah 6'da tekrar başlıyor. Biz hepimiz çalışan insanlarız, apartman sakinlerinin hepsinin çoluğu çocuğu var. İnsanlar çocuklarını uyutamıyorlar. Defalarca şikayette bulunmamıza rağmen maalesef inşaatı durduramıyorlar. Belediyeden ve emniyetten izin aldıklarını söylüyorlar, hangi kanunda bu saate kadar etrafı rahatsız etmek var? Bu bölgede oturanların hepsi bu sesten muzdarip. Biz aşağı indik ve insanlık namına inşaatta çalışanlara söyledik, 'çalışan insanlarız, çoluğumuz çocuğumuz işe gidecek' diyoruz. Bizi umursamıyorlar" ifadelerini kullandı.