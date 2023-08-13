Gaziosmanpaşa'da Bir Kadının Evinden 5 Ton Çöp Çıktı

Gaziosmanpaşa'da akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen bir kadının evinden yaklaşık 5 ton çöp çıkarıldı. Mahalle sakinleri, kadının sürekli çöp topladığını ve akli olarak rahatsız olduğunu belirtti.