Gaziosmanpaşa Belediyesi Deprem Tatbikatı Gerçekleştirdi

Gaziosmanpaşa Belediyesi, muhtemel Marmara Depremi öncesi afetlere hazırlıklı olmak ve toplumsal afet bilincini geliştirmek amacıyla deprem tatbikatı gerçekleştirdi. Senaryo gereği, 6.8 büyüklüğündeki depremin etkisiyle hasar alan binada sıkışan 2 kişi ekiplerce kurtarıldı. Sedyeye alınan iki depremzede hastaneye kaldırıldı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, muhtemel Marmara Depremi öncesi afetlere hazırlıklı olmak ve toplumsal afet bilincini geliştirmek amacıyla deprem tatbikatı gerçekleştirdi. Gaziosmanpaşa Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (GOP-AR) tarafından gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasar görmüş binada enkaz altındaki insanların yer tespiti, arama-kurtarma operasyonu, ilk yardım faaliyeti ve ambulanslarla sağlık kuruluşlarına sevki yapıldı.

Deprem tatbikatı Yeni Mahalle Hekimsuyu Caddesi'nde yapıldı. Tatbikatta ekipler önce güvenlik için hasarlı binanın etrafından önlem aldı. Senaryo gereği, olay yerinde bulunan kişilerden bilgi alan ekipler, binanın giriş katında hasta bir kişi ve 2. katında mahsur kalan bir kadın olduğunu öğrendi. Binada net olarak kaç kişi olduğu bilinmeyen tatbikatta dinleme ekibi, harekete geçti. Dinleme işleminin gerçekleştirilmesi için çevrede bütün iş makinaları ve araçlar susturulurken orada bulunan kişiler de olay yerinden uzaklaştırıldı. Çevre sakinlerinden alınan bilgiler doğrultusunda binanın giriş ve 2. katından ses geldiği doğrulandı. Kurtarma ekibine bilgi verildi. Senaryo gereği, giriş kata ulaşan ekipler, yatağını üzerine gardırop devrildiği için sıkışan ve bilinci yerinde olmayan bir kişiyi ve 2. katta mutfakta üzerine buzdolabı devrilen yarı baygın bir kadını sedye yardımıyla enkazdan çıkardı. Binadan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Tatbikatta yapılan işlemler hakkında hazırlanan rapor, İstanbul AFAD ekibine bildirildi. Gerçeği aratmayan tatbikata, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da katıldı.

"Hem ekiplerimizi burada yetiştiriyoruz hem de halkımıza depreme hazırlık noktasında çağrı yapıyoruz"

İstanbul'da beklenen muhtemel deprem hakkında konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Hem depremle ilgili tedbirler almak hem de tatbikatta kendimizi bu sürece alıştırmak anlamında bir uygulama yapıyoruz. Burada kurtarma ekiplerimiz var. İtfaiye var. Ambulanslarımız var. Sivil insiyatifler var. Kızılay var. Senaryo şu; Avcılar'da bir deprem haberi alınıyor. Hemen burada bir evde enkazda kalan insanlar olduğu bilgisi geliyor. Biz de acil bir şekilde ekiplerimizle beraber buraya ulaşıp kurtarma operasyonu yapmayı planlıyoruz. Bu tatbikat inşallah gerçeğe dönüşmez. Ama biz her an Türkiye'nin herhangi bir yerinde afet ya da muhtemel durumlarda kurtarma ekiplerimizle beraber anında oraya ulaşmak istiyoruz. Dolayısıyla hem ekiplerimizi burada yetiştiriyoruz hem halkımızı farkındalık oluşturacak, depreme hazırlık noktasında çağrı yapıyoruz. Hem de tatbikatla kendimiz ne kadar zamanda bu operasyonu gerçekleştiririz, insanımızı nasıl kurtarabilirizin de bir denemesini yapıyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL