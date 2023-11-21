Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde İlkokul Çocuklarına Hediyeler Verdi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Dünya Çocuk Hakları Günü'nde ilkokul çocuklarına çeşitli hediyeler verdi. Jandarma ekipleri, çocuklara jandarma tanıtımı yaparken çocuk hakları konusunda da bilgilendirme yaptı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Dünya Çocuk Hakları Günü'nde ilkokul çocuklarına çeşitli hediyeler verdi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" münasebetiyle ilkokul öğrencilerini ziyaret etti. Jandarma ekipleri, bir araya geldiği çocuklara çeşitli hediyeler de vererek çocuk hakları konusunda bilgilendirmede bulundu.

Etkinlikte farklı kıyafetler giyen jandarma personelleri ile çocuklara jandarma tanıtılırken birlikte "Tim Jandarma" çizgi filmi de izlendi. - GAZİANTEP