Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Genç Çiftlere Ev Eşyası Yardımı Yapıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, evlenen genç çiftlere destek olmak amacıyla ev eşyası yardımı yapıyor. Başvuru şartlarını yerine getiren 200 yeni evli çifte yardım yapılacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin (GBB), bu yıl dünya evine girecek genç çiftlere destek olmak için hazırladığı ev eşyaları ilk sahiplerine ulaştı.

Başkan Fatma Şahin'in, "Yuva kurmak sizden, destek Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden" sözlerinden hareketle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı haftasında müjdelediği destek paketinin dağıtımına başlandı. Bu çerçevede Şehitkamil ilçesine bağlı Fıstıklık Mahallesi'ndeki yeni çiftlerin buz dolabı ihtiyacı giderildi.

Şimdiye kadar yaklaşık 7 bin kişi başvurdu!

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Abdullah Aksoy, "Yuva kurmak sizden, destek Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden" projesine şimdiye kadar yaklaşık 7 bin kişinin başvurduğunu belirterek, "Başvuran vatandaşlarımız, evlilik cüzdanını oluşturduktan sonra biz, bu başvuruları değerlendirme altına alıyoruz. Zaten ortalama olarak da Gaziantep genelinde yılda 20 bin civarında çift evleniyor" dedi.

Başvuru şartları uyan 200 yeni evli çifte talep ettiği ev eşyaları ulaştırılacak

Aksoy, şu ana kadar 200 genç çiftin evlilik cüzdanını oluşturduğu için bu yardımdan faydalanacağını dile getirerek, "Hali hazırda 7 bini aşkın çiftin başvuruları da şartlarının olgunlaşmasıyla değerlendirilerek eşya dağıtım programına peyderpey alınacak. Dağıttığımız ev eşyalarının içerisinde; buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, oturma grubu ve elektrikli ev eşyaları bulunuyor. Çiftlerimiz yalnızca bir seçenek içerisinde yer alan bir ürün desteğinden faydalanabiliyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmasına aileye müessesesine çok önem verdiklerini aktararak devam eden Aksoy, "Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'in talimatıyla başlatılan bu projede gençlerimiz mutlu ailelerde, mutlu yuvalarını kurarken biz de bu mutluluklarına bir nebze katkımız olsun istiyoruz. Haliyle bugün başvurusu alınan genç çiftlerimizin beyaz eşyalarını taşımaya başladık. Evlenecek olan yeni çiftlerimiz, başvurularını yaparak şartları da uygun olması halinden bu destekten faydalanabiliyorlar. Bu destek bizler için çok önemli. Çünkü mutlu aileler, mutlu toplumları oluşturuyor. Mutlu toplumlar da mutlu devletleri oluşturuyor. Biz aile kurumuna, çok önem veriyoruz. Genç çiftimize de ömür boyu mutluluklar diliyorum" diye konuştu.

Büyükşehir'in bu destek paketinden faydalanan Yalçın Sağ ise, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bu desteklerinden dolayı teşekkürlerini sunarak, "Büyükşehir'in yaptığı çalışmalar çok güzel, yapılan bu yardımlardan dolayı memnunum" dedi.

7 Mayıs 2023 tarihinden sonra evlenen veya evlenecek 18-30 yaş aralığındaki çiftlerden yalnızca bir kişinin yararlanabileceği destek paketinin başvuruları, "https://kadindostu.gaziantep.bel.tr/genc-basvuru/beyaz-esya'id=2&tc=" internet adresinden alınmaya devam ediyor. - GAZİANTEP