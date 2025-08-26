Haberler.com canlı yayınında sunucu Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Özmen, Simav fay zonunun 600 yıldır kırılmadığını belirtti. Özmen, bu fayın 6.5 ile 7 büyüklüğü arasında bir deprem üretme potansiyeli bulunduğunu ifade ederek, bölgenin ciddi bir risk altında olduğunu açıkladı.

"ARTÇI DEPREMLERİN OLMASIN NORMAL BİR DURUM"

Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen artçı depremleri yorumlayan Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Özmen, "10 Ağustos 2025 Pazar akşamı meydana gelen depremden bu yana biz de bölgedeki deprem aktivitesi ve artçıları yoğun bir şekilde izliyoruz aslında bu ana şok meydana geldikten sonra biz ve bizim gibi bilim insanları bu depremin artçılarının devam edeceğini, büyüklüğünün 5.1 veya 5.2'ye kadar çıkacağını ifade etmişti. Bu artçıların oluyor olması oldukça normal. Bizi şaşırtan bir durum değil. 10 Ağustos'tan bu yana geçen süreç içinde de artçı sayılarına baktığımız zaman da bunların sayısının 6000'e yaklaştığını görüyoruz. Yine deprem bilimi bize kesin ve net konuşma şansını vermiyor olsa da bu 6.1 büyüklüğündeki depremden şu an için en azından o bölgede yani Sındırga Fayı üzerinde daha büyük bir depremin olma olasılığının yok denecek kadar az olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu artçıların devamından daha büyüğü geliyor, herkes dikkatli olsun şeklinde bir şey söylememiz mümkün değil." ifadelerini kullandı.

"SİMAV FAY HATTI 6.5 İLE 7 BÜYÜKLÜĞÜ ARASINDA DEPREM ÜRETEBİLİR"

Simav Fay Hattı yüksek enerjili bir deprem üretir mi? sorusunu yanıtlayan Özmen, "Simav Fay Hattı, Uşak'tan başlayıp Sındırgı'nın batısına doğru giden yaklaşık 205 km uzunluğunda bir fay hattı. Bu fay hattı kendi içinde bölümlere ayrılmış. En batıdaki kısmı da Sındırga segmenti, Sındırga parçası diye isimlendirilmiş. Bu fay hattı üzerinde 6.1 büyüklüğündeki deprem 15 kilometre uzunluğunda yaklaşık yerin altında bir kırılmaya neden oldu. Onun haricinde doğuya doğru geldiğimiz zaman kırılmayan fay hatlarının da olduğunu biliyoruz. 6.5-6.7, 7 büyüklüğüne varacak büyüklüklerde o bölgelerde depremler olmuş 69 ve 70 yılları dahilinde. Dolayısıyla biz geçmiş bilgilerimizden ve 6.1 büyüklüğündeki deprem verilerine baktığımız zaman buradaki fayın uzunluğu bu fayların geçmişte üretmiş olduğu deprem büyüklükleri, derinlikleri, depremlerin dağılımı gibi bilgilere baktığımız zaman buradaki fayların 6.5 ile 7 büyüklüğü arasında deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu söyleyebiliriz. Her ne kadar biz zamanı net olarak söyleyemiyor olsak da 6.5 ile 7 büyüklüğü arasında bu Simav Fay Zonu'nun deprem üretme potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

"BALIKESİR'DE 20'YE YAKIN DEPREM ÜRETME POTANSİYELİ OLAN FAY VAR"

"Yani biz şu anda sadece bir fay hattına odaklanıyoruz ama Balıkesir ili özelinde konuşacak olursak 20'ye yakın deprem üretme potansiyeli olan fay var. Yani Balıkesir 6.1'i yaşadı. Bundan sonra Balıkesir'de deprem olmayacak diye de yanlış algıya da kapılmamak lazım. Biz sadece şu andaki yorumlarımızı Sındırgı Depremi ve Simav Fay Hattı özelinde yürütüyoruz. Onun haricinde Balıkesir ili de Türkiye'nin diğer birçok ili gibi maalesef deprem açısından tehlikeli ve riski yerlerimizden bir tanesi olduğunu da tekrar vurgulamakta yinelemekte fayda var." dedi.

"MUDANYA'DA 600 YILDIR KIRILMAYAN BİR FAY VAR"

Bursa, Mudanya'da gerçekleşen 3.4 büyüklüğündeki depremi yorumlayan Özmen, "Şöyle tabii 6.1 Sındırgı depreminden sonra biraz bu bölgedeki aktivitenin arttığını söyleyebiliriz ama Mudanya'da meydana gelen deprem ile Sındırgı'da meydana gelen depremin birbirinden bağımsız farklı fay hatları üzerinde meydana geldiğini söyleyebiliriz. Mudanya kesimi, Gemlik Körfezi'de aslında deprem tehlikesi açısından oldukça tehlikesi yüksek bir bölge. 600 yıldır kırılmayan bir fay var bu bölgede. Kuzey Anadolu fayı işte İznik Gölü'nün altından gelip Gemlik Körfezi'nden Ege'ye doğru uzanan bir fay hattımız var. Dolayısıyla burada hemen hemen birçok bilim insanı tarafından sismik boşluk olarak gösteriliyor. Biz hani hep Marmara'da İstanbul depremini konuşurken genelde İstanbul'a yakın kısmını konuşuyoruz. Bu güney kısmının da Marmara için, İstanbul için önemli olduğunu, özellikle Bursa için önemli olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla Marmara Denizi içinde olabilecek 7'den büyük veya 6,5'dan büyük bir deprem sadece İstanbul'u, Bursa'yı değil, Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ili de etkileyecek." ifadelerini kullandı.