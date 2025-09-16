Gazi Recep Yavuz, Filografi Sanatıyla Hem Tedavi Oluyor Hem Meslek Ediniyor

BİNGÖL Karlıova'da 1997'de çatışmada gazi olan Recep Yavuz (49), tedavisinin devam ettiği Ankara'daki Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde terapi için el sanatı olan 'filografi' eğitimi aldı. Zamanla kendisini geliştiren ve ustalaşan Yavuz, hastanede ilk sergisini açarken, diğer gazilere de eğitim veriyor.

Recep Yavuz, Bingöl Karlıova'da 1997 yılında vatani görevini yaparken çatışmada yaralanarak gazi oldu. Ankara'daki Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi gören Yavuz, bu süreçte 20'nin üzerinde ameliyat geçirdi. Evli ve 2 çocuk babası olan Yavuz, ortez kullanarak yeniden ayağa kalktı. Gazi Recep Yavuz, tedavi sürecinde hastane bünyesindeki rehabilitasyon merkezinde doktorların yönlendirmesiyle filografi eğitimi aldı. Zamanla kendisini geliştiren ve ustalaşan Yavuz, şimdi aynı hastanede diğer gazilere filografi eğitimi veriyor. Yavuz, 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında hastanede farklı motif ve desenlerde ahşap üzerine işlediği eserlerle ilk sergisini de açtı. Sergide, Yavuz'un çoğu Türk bayrağı motifli 20 eseri yer aldı. 'Gaziler Haftası' başında açılan sergi ilgi gördü. Hastalar ve hasta yakınları, gazi Yavuz'un yaptığı eserleri inceleyip, kendisinden bilgi aldı.

'HEM TEDAVİ, HEM MESLEK'

Gazi Recep Yavuz, yaralandıktan sonra 3 ay Erzurum'daki hastanede tedavi gördüğünü, daha sonra Ankara'ya sevk edildiğini söyledi. Yavuz, 20'nin üzerinde ameliyat geçirdiğini, Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi ve kontrollerinin sürdüğünü söyledi. Gazi Yavuz, tedavi sırasında doktorlarının yönlendirmesiyle terapi için 10 yıl önce hastanede filografiye başladığını anlatarak, "Önce takı tasarımıyla başladım. Şimdi profesyonel anlamda filografiyle ilgileniyorum. Hem tedavi hem meslek gibi oldu. Burada diğer kurslarımız da var. İsteyen istediğine katılabiliyor. Tedavinin bir parçası olarak rehabilite oluyoruz. Hocalarımızın yönlendirmesiyle başladım. Pınar hocamız el becerimin iyi olduğunu söylemişti. Daha sonra Yasemin hocamızın teşvikleriyle filografiyi öğrendim" dedi.

'AĞRILARIMDAN FİLOGRAFİ İLE KURTULDUM'

Gazi Yavuz, filografi sanatının ağrılarına iyi geldiğini anlatarak, "Nöropatik ağrılarımdan filografi sayesinde uzaklaştım. Çok rahatsızım ama filografiyle uğraşınca rahatlıyorum, kafam dağılıyor. Stresten uzaklaşıyorum. Elimde de sinir hasarı var, buna da iyi geliyor. Hem terapi hem meslek gibi bir şey oldu bana. Eşim de bana hep destek oluyor. Artık profesyonel olarak yapıyorum. Filografi sanatı için biz 'çiviyle telin aşkı' diyoruz. İnce bir iş, incelik gerektiriyor. Bu eserleri yaparken kafam dağıldığı için ağrılarımı düşünmüyorum. Dünyayla ilişiğinizi kesiyorsunuz filografi yaparken" diye konuştu.

'GAZİ ARKADAŞLARIMA DA ÖĞRETİYORUM'

Gazi Yavuz, eserlerinde Türk bayrağının öne çıktığını da belirterek, "Bayrak sevgimiz çok başka çünkü. Vatan ve bayrak için menfaatsiz, karşılıksız gençliğimizi verdik. Kanımızın son damlasına kadar mücadele ederiz. Burada gaziler için mesleki rehabilitasyon var. Kimisi saz öğreniyor, kimisi bilgisayar, kimisi resim, ahşap boyama, seramik, filografi yapıyor. Hocalarımızın teşvikleriyle herkes kendi alanında ilerliyor. Gelecekte ben de Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kültürel miras taşıyıcısı sınavlarına girip bu sanatı yaymak ve öğretmek istiyorum. Burada gazi arkadaşlarıma da filografi öğretiyorum, eğitmenlik yapıyorum" ifadelerini kullandı.