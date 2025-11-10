Haberler

Gastronomide yeni trend: Yenilebilir çiçekler gündemde

Gastronomide yeni trend: Yenilebilir çiçekler gündemde
Yiyecek ve içecek sektöründe yenilebilir çiçeklerin kullanımı hızla artıyor. Muğla Üniversitesi'nden uzmanlar, yenilebilir çiçeklerin keşfi ve farklı kullanım alanlarına dikkat çekiyor. Çiçeklerin sağlık ve güzellikten, gastronomiye taşındığı bu dönemde, 'Lavantalı cheesecake' ve 'Menekşeli avokado salatası' gibi yenilikçi tariflerle sofraları süslüyor. Ancak, Açelya ve Zakkum gibi yüksek oranda zehir içeren çiçek türlerine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

  • Muğla Üniversitesi'nin araştırmasına göre Türkiye'de taze olarak satılan yenilebilir çiçekler Kabak çiçeği, Soğan çiçeği, Latin çiçeği, Mor Menekşe ve Karanfil'dir.
  • Yenilebilir çiçeklerin kullanımında Açelya, Belladonna, Defne çiçeği, Yüksükotu çiçeği ve Zakkum gibi yüksek oranda zehir içeren çiçeklerden kaçınılması gerekmektedir.
  • Yenilebilir çiçeklerin çoğunda sadece taç yapraklar yenir, yeşil kısımlar ve dişi/erkek organlar ayıklanmalıdır.

Doğanın insanoğluna sunduğu zenginliklerden biri olan çiçekler, yüzyıllardır sağlık ve güzellik alanlarında kullanılagelmiştir. Muğla Üniversitesi öğretim üyeleri Özer Şahin ve Yrd. Doç. Dr. Burhan Kılıç tarafından hazırlanan "Yiyecek İçecek İşletmeciliğinde Yenilebilir Çiçekler" başlıklı akademik çalışma, bu bitkilerin mutfaktaki rolünün yeniden tanımlandığını ortaya koyuyor.

Araştırmaya göre, yenilebilir çiçeklerin keşifleri ve farklı kullanım alanları gastronomi alanında gündemdedir ve toplu üretimleri gün geçtikçe artmaktadır. Çiçeklerin mutfak kullanımı, Eski Roma, Çin, Ortadoğu ve Hindistan gibi pek çok kültürde yüzyıllar öncesine dayansa da modern yiyecek içecek endüstrisindeki kullanımının "oldukça az" olduğu tespit edilmiştir.

Türkiye'de yapılan araştırmalar, piyasada taze olarak satılan Kabak çiçeği, Soğan çiçeği, Latin çiçeği, Mor Menekşe ve Karanfil olmak üzere "beş tür" çiçek olduğunu belirlemiştir.

Yükselen bu trendin öncülüğünü ise yenilikçi şefler yapıyor. Makalede, "gündemde olan lezzetlerden sadece birkaç tanesi" olarak şu örneklere yer verilmiştir:

• Lavantalı cheesecake

• Menekşeli avokado salatası

• Leylaklı tereyağı

• Istakoz ile doldurulmuş kabak çiçekleri

• Ihlamur çiçekli pankekler

"Her çiçek yenmez"

Makale, bu trendin potansiyel tehlikelerine de dikkat çekiyor. Doğada yetişen tüm çiçeklerin yenilebilir olup olmadığını tespit etmenin oldukça zor olduğu belirtiliyor. Açelya, Belladonna, Defne çiçeği, Yüksükotu çiçeği ve Zakkum gibi yüksek oranda zehir içeren çiçeklere karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

Yenilebileceğinden emin olunmayan çiçeklerin süsleme amacıyla dahi kullanılmaması gerektiği belirtiliyor.

Kullanım kuralları net

Yenilebilir çiçekleri kullanırken dikkat edilmesi gereken temel kurallar da bulunmaktadır. Çalışmaya göre, çiçeklerin birçoğunun sadece taç yaprakları yenir, yeşil kısımlarının ve dişi/erkek organlarının ayıklanması gerekir. Ayrıca, tarım ilacı riski nedeniyle ormanlardan, fidanlıklardan, tarlalardan veya yol kenarlarındaki çiçeklerin tüketilmemesi gerektiği ifade ediliyor.

