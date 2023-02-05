"Fotoğrafın Kapadokya'nın öncesi ve sonrasını gösterdiği iddiası yanlış"

Kültür sanatla ilgili içerik üreten bir hesap, Kapadokya'nın öncesi ve sonrasını gösterdiğini iddia eden bir görsel paylaştı. Paylaşım sosyal medyada çok sayıda etkileşim aldı.

"Kapadokya öncesi ve sonrası." başlığıyla dolaşıma sokulan kolaj çok sayıda beğeni ve etkileşim alırken, kullanılan fotoğrafların kaynağına ve çekim tarihine ilişkin bilgi verilmedi.

Fotoğraf Google'da tersine arama yapıldığında görselin Nevşehir'de bulunan Kayaşehir'e ait olduğu tespit edildi.

Söz konusu paylaşımın altına ise Nevşehir Belediyesi'nin resmi hesabından düzeltme geldi. Paylaşımda "Nevşehir Kalesi ve Kayaşehir, 2012 sonrası Kentsel dönüşüm projesi ile şu anki haline kavuşmuştur." ifadeleri yer alırken alanın son haline ait görsel de yayınlandı.

Kentsel dönüşüm çalışmaları neticesinde keşfedilen yer altı şehri, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından üçüncü derece sit alanı olarak ilan edilmişti.