Foça'da Yangından Etkilenen Kaplumbağa Kurtarıldı

Foça Ilıpınar yakınlarındaki ormanda başlayan ve kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmalarına katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ayrıca ormanda herhangi bir canlının olup olmadığını da kontrol etti. Bu sırada bir kaplumbağanın yangından etkilendiğini fark eden ekipler, yaralı hayvanı kurtararak su içirdi. Yaralı kaplumbağa, Foça Belediyesi veteriner hekimlerine teslim edildi.

Haber-Kamera: İZMİR,