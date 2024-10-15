Foça'da Yangından Etkilenen Kaplumbağa Kurtarıldı
İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Foça Ilıpınar yakınlarındaki ormanda çıkan yangın söndürme çalışmalarında yaralı bir kaplumbağayı kurtardı. Yaralı hayvan, ekipler tarafından su içirilerek Foça Belediyesi veteriner hekimlerine teslim edildi.
Foça Ilıpınar yakınlarındaki ormanda başlayan ve kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmalarına katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ayrıca ormanda herhangi bir canlının olup olmadığını da kontrol etti. Bu sırada bir kaplumbağanın yangından etkilendiğini fark eden ekipler, yaralı hayvanı kurtararak su içirdi. Yaralı kaplumbağa, Foça Belediyesi veteriner hekimlerine teslim edildi.
Haber-Kamera: İZMİR,