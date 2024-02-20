Feyza Altun içeri valiziyle mi girdi? Dün farklı bugün farklı kürkle poz verdi

Şeriat üzerine sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Avukat Feyza Altun adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Altun'un, gözaltına alınırken ve serbest bırakıldığında adliyeden çıkarken üzerindeki kıyafetlerin farklı olması dikkatlerden kaçmadı. Altun, her iki fotoğrafta da farklı farklı kürklerle poz verdi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Sosyal medya üzerinden paylaştığı yorum nedeniyle hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan Feyza Altun dün gözaltına alındı. Altun, emniyetteki işlemlerin ardından Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık Altun'u "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Hakimlik, Altun'un yurt dışı çıkış yasağı ve haftada iki gün karakola imza atma şekildeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

DÜN FARKLI, BUGÜN FARKLI KÜRK GİYDİ

Feyza Altun'un önceki gün gözaltına alınırken sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne girdiği anlarda çekilen videoda kürk giydiği dikkat çekti. Altun, bugün ise adliye çıkışı üzerinde farklı bir kürkle kameralara poz verdi. Altun'un gözaltı sırasında kürk değiştirmesi "İçeriye valiziyle mi girdi?" yorumlarının yapılmasını neden oldu.

Öte yandan Feyza Altun'un Beykoz Adliyesi'nden çıkışı sırasında rujunun tazelenmiş olması ve boynundaki Louis Vuitton marka fuları ise dikkatlerden kaçmadı.

FEYZA ALTUN KİMDİR?

Feyza Altun 1987 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Üniversite öğrenimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlayan Altun, yüksek lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi "İnsan Hakları Hukuku" konusunda yaptı.

Feyza Altun

Altun kendisini avukat, feminist, aktivist, filantrop ve yazar olarak tanımlamaktadır. 2015 yılında 7 aylık bebeğiyle duruşmaya giren Feyza Altun uzun süre adından söz ettirmişti.